BUENOS DÍAS... Les comenté que de aquí en adelante y bajo la dirección en el bullpen de Bronswell Patrick, iban a ver buenos resultados de la Furia Azul, claro Patrick ya conoce los secretos del beisbol mexicana de cabo a rabo, desde que llego al circuito de verano y posteriormente a equipos de invierno como lanzador, en el 2020 llego a Toros de Tijuana lo pidió Omar Vizquel, ahora con los campeones del 2019 de LMB Acereros de Monclova , implementará nueva dinámica, de los que aprendió con Cerveceros de Milwaukee (1998), Gigantes de San Francisco (1999), y en el beisbol de Corea, Patrick ya estuvo como manager de Naranjeros de Hermosillo y coach de pitcheo de Águilas de Mexicali, es lo que necesita Acereros, uno que conociera y como se debe de dominar, al bateador en este circuito.

DE ANTEMANO les informo que el licenciado Gerardo Benavides Pape y Gerardo Benavides Dávila, no dejan solos al cuerpo técnico, lo bueno que todas las peticiones que Mickey Callaway y gente les piden, se les cumple, ahora me informan que llega el joven lanzador Nathan Duglas Bates, es jugador protegido de los Angelinos de Anaheim y ya se encuentra enfundado con la franela de la Furia Azul, al igual que el chamaco Roberto Espinoza, ambos deben de fajarse bien en el centro del diamante, o les preparo con tiempo el regreso al aeropuerto "Mariano Escobedo" de Monterrey Nuevo León, mi Lema es "Ganar y ganar", ya estuvo.

LLEGO invitación de Pablo Guel, aquel legendario jugadores, que en su momento etiqueto a Castaños, en los diarios del País, la popular "Bruja" Pablo Guel tiene mucha historia en el deporte rey de Coahuila y nacional, recuerdo que en 1972, lo invitaron los Diablos Rojos de México y Sultanes de Monterrey a hacer pretemporada, pero dijo ¡No me dejo, Mama!, me visitó a este redacción para invitarme a lanzar la primera bola, en Liga Ranchera de beisbol "Juan Antonio Garza García", será en la bolita este acto, yo en lo personal felicitó al doctor Juan Antonio, por apoyar a alguien que si conoce de beisbol, ojala y que Pedro Alonso y Martha Nañez, lo respalden.

MALA y trágica noticia, me llego de la capital del cono, ayer en la madrugada dejo de existir el gran amigo y tremendo promotor deportivo de toda esta región señor Juan Reyna Ontiveros, hace18 días lo fui a visitar, a mi natal Sacramento Coahuila, platicamos sobre un proyecto que tenía con él y con su hija licenciada Yajaira Reyna Ramos, me dijo "Mira Ramiro, nomás porque viniste a hacerme la invitación a mi casa estaré contigo", platicamos, recordando el sub campeonato que tuvo con Coneros de Sacramento en Liga del Norte de Coahuila en 1998, su taller de reparaciones, y lo importante de ellos la Fundación Misión de Isabel, que apoya a toda la comunidad, con servicios sociales, consultas médicas, medicamento a bajo precio así como implementos ortopédicos.

PERO nuestro padre celestial, requirió de su presencia, y este día llegará a su lado, pero claro todo lo que hizo don Juan Reyna Ontiveros, todos sus beneficios, seguirán en forma con la licenciada Yajaira Reyna Ramos. "Descanse en paz!..