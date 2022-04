BUENOS DÍAS... LLEGÓ el mes de los Juegos Nacionales de CONADE, así como juegos de campeonatos de la Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana, de esto no han dado a conocer a los diarios locales, directivos de ligas, el único que continúa dando todo su apoyo y organización en Monclova, es el C. P. Sebastián Pinales Ávila, quien pese a que no se ha recuperado al cien por ciento de su estado físico, le pone el cascabel al gato y forma selecciones de 13-14 años y 15-16, para enviarlos a los campeonatos nacionales a Aguascalientes y a Guasave Sinaloa con la representación de la Liga "Pepe Rodríguez Castillo".

QUE CÓMO lo hizo. Sabrá Dios, pero ambas selecciones salen este jueves rumbo a esos lugares, de la Liga Ribereña, no reportaron que salga alguna selección, quien sabe porque relegaron esa responsabilidad al secretario Juan Antonio Esquivel, que en votación es elegido, para ese puesto, ¡A la mejor estorba!, anda algo mal el asunto por ahí, ¿pero todo callan?, como me dijo el año pasado Sebastián Pinales, tienen miedo de opinar, ¿En que quedaría la petición del informe de tesorería que pidió Javier Esquivel Ríos del 2018-2019 ya que en esas fechas no hubo informes, el domingo me dijeron algunos directivos de equipos que ellos pagaron inscripción de 1800 pesos por equipo, son $140. Mil pesos, pero hay que sacar los gastos de la premiación, unos 50 o menos, bueno ahí lo dejo.

LOS GUERREROS de Oaxaca no quieren quedarse atrás y de manera oficial, la directiva del club, anunció este lunes la llegada del lanzador James Dykstra, quien se incorpora para darle fortaleza al bullpen del equipo zapoteca para la temporada 2022 de la Liga Mexicana (LMB). El derecho estará a partir de hoy con el equipo bélico en su pretemporada, James Dykstra es un lanzador de 31 años, nacido en San Diego California, con experiencia de 10 años en sucursales de Grandes Ligas, jugando desde los 20 años en la Liga del Sureste, siendo firmado a los 22 años por la organización de las Medias Blancas de Chicago, jugando en A+ y AA; pasando en el año 2017 con el equipo de Rangers de Texas y hasta el 2021 jugando para la organización de los Toronto Blue Jays hasta el año anterior, en la pretemporada de los bélicos se mantiene en Puebla y ciudad de México, donde se encuentran disputando el "Torneo Interliga", el telón se abrirá el próximo 22 de abril frente a los Olmecas de Tabasco en el estadio "Eduardo Vasconcelos".

ESTE DÍA a las 4 de la tarde, sale la Selección Juvenil de 15 años de la ciudad de Guadalajara Jalisco, en donde estará la etapa regional de Juegos Nacionales de CONADE, van de Monclova con la representación de Coahuila la lleva el profesor Luis Rodríguez y Diana Arocha, ellas confían en hacer un digno papel y van por el boleto al Campeonato Nacional de Juegos CONADE 2022, la salida es a la 4 de la tarde de la plaza del Magisterio, ahí por donde están los Bomberos de Monclova. Suerte chicas.