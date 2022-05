BUENOS DÍAS… MALA noticia para todos los aficionados, amantes del beisbol de ciudad Frontera, así como jugadores de antaño, hablando de la década de los 70’s, 80’sy 90’s, ayer apenas supe del trágico deceso del distinguido beisbolista de ciudad Frontera, gran amigo “Chepe Quiroz”, su nombre José Guadalupe Quiroz, un tremendo receptor y jardinero, que dejó escrita su historia en el beisbol regional, estatal y nacional, fue a una lugar de diversión, ahí en el cariño de la montaña, los muchachos que lo acompañaban decidieron ir a pescar, lo llevaron con él, sintió agotamiento y le dijeron, bueno verte ahí en donde está la demás gente, al rato llegamos, pero resulta que se desvió del camino, y este domingo lo encontraron muerto.

CHEPE QUIROZ, fue un baluarte en el beisbol de ciudad Frontera, según recuerdo estuvo presente 10 temporadas en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, fue un bateador de respeto en este circuito, fue parte primordial de los campeones Cachorros de Sacramento, cuando los dirigió Hermilo “La Bici” Ordoñez, tuvo de compañeros de Lacho Zertuche, la lija, Héctor Cisneros, Homero Vázquez y muchos más, pero también Chepe Quiroz, dejó honda huella de los 4 campeonatos que logró en forma consecutiva el equipo del ‘Primo’ Elizondo, y claro de los 90 triunfos en la campaña, merece una distinción muy especial, solamente que le pido a mis lectores y amigos me faciliten algunas fotos por mi WhatsApp CEL 866 209 03 18, gracias.

HABLANDO de ciudad Frontera, envió mi felicitación a los increíbles Mets de esta capital Rielera, ya les había informado, con la llegada de los tres Dominicanos, el equipo será protagonista, para la serie final de campeonato en beisbol de la Liga Instrucional del Norte de Coahuila, los ahijados de Roberto Clemente Piña Amaya, presidente municipal, se siente en verdad motivado, por la clase de pelea que en conjunto dan, todos los chamacos, una ofensiva bien concentrada y un pitcheo de primer orden, por cierto ya equipos de los Cinco Manantiales están en busca de refuerzos y estos llegarán de Saraperos de Saltillo.

ANOCHE se llevó a cabo la reunión de los 4 deportistas y promotores del deporte que serán entronizados al Salón de la Fama del deporte “Ricardo Saldívar”, este evento ya tiene cerca de 20 o más años que realizan los representantes del Club Deportivo y Social Astros, vuelvo a recordar, que este club, si apoya en su momento a los deportistas, aunque esta situación debe de ser avalada por las autoridades municipales de Monclova, ellos dicen ¡El alcalde no autoriza apoyos para los deportistas que salen a competencias nacionales, menos estatales, no hay dinero dicen!, entonces para que quiere un director del deporte y una regidora del mismo, si no tienen proyectos deportivos, y no apoyan a los deportistas de alto rendimiento, están tirando el dinero a la basura con esa nómina, en fin allá ellos..