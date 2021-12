BUENOS DÍAS... AYER el Licenciado Juan Elizalde, presidente de la Asociación Estatal de Futbol en Coahuila, anunció que Monclova tendría otro campeonato nacional de futbol infantil en categoría 2006, pero resulta que los equipos foráneos llegaron con anticipación y de inmediato, se pusieron a jugar la primera jornada, por cierto este campeonato será inaugurado esta mañana, me dicen que en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha De la Cruz, Juan Elizalde Vallejo dirigente de asociación, ya tiene listo un programa en donde intervienen representantes de Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Tabasco por mencionar algunos equipos.

EN OTRA noticia ayer me envío Javier Soto Zamarrón, dirigente del Club Social y Deportivo Astros, la convocatoria de los 32 deportistas que serán galardonados a mediados de Febrero del 2022 con un Astro 2021, comentó que ya son los 1000 deportistas de Monclova y la región que han sido galardonados con esta presea, desde que inició este evento de Cena-Baile hace 32 años, ahora de nueva cuenta Ricardo Saldívar, sale en auxilio de los deportistas, para apoyar este inolvidable evento, en donde se darán cita luchadores, beisbolistas, basquetbolistas, softbolistas, boxeadores, Ciclistas, Atletas de alto rendimiento, del Voleibol, fisicoconstructivistas y otros más.

Y LA selección Coahuila B, ayer tarde esperaban el veredicto de los coordinadores del campeonato Nacional de beisbol Súper Master 50-59 años, que se realiza en Cadereyta Jiménez Nuevo León, ya que en el juego programado ayer ante Jalisco lo ganaron por default, no se presentaron al terreno de juego, me platicó Armando Rodríguez el mánager que este día participan en serie de semifinales de este campeonato que concluye este viernes, ahí sabremos que sería el campeón, aunque aseguraban que el estado de Hidalgo, traía cuatro ex jugadores de Liga Mexicana de beisbol de verano.

MUCHOS niños del sector Sur, colonias Obrera Norte y Sur, Otilio Montaño, Praderas y colonias, estarán participando el domingo 12 de diciembre en el Carnaval Atlético Infantil de las Carreras Guadalupanas, que cada año organiza el Licenciado en Educación Física Eugenio Martínez Vázquez, estos eventos se suspendieron por dos años, cuando llegó la pandemia, pero ahora ya tiene luz verde, y a las 4 de la tarde del día 12, estarán más de 200 niños en sus marcas, para devorar distancias de 40 hasta 400 metros planos, los ganadores del primer sitio se llevan trofeo, los demás vistosas medallas, pero lo más importante El Nin Martínez, les hará piñatas y claro les regalará bolsitas, ¡Madres de familia, anoten a su niños!

AYER grupo de futbolistas de la colonia Obrera, me informaron que este sábado, salen con rumbo al estadio Jalisco, en donde se estará jugando la final de campeonato de este 2021, es el juego de vuelta, aunque otros de ciudad Frontera, mejor se fueron a León Guanajuato, para presenciar el juego inicial este día a las 9 de la mañana, ellos con mucha anticipación compraron sus respectivos boletos por internet, pero cuidado, dicen que en León Guanajuato la Vida no vale nada, pero siendo futbol nada los detiene, aparte que le van a los verdes del León.