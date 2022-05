BUENOS DÍAS... NI MODO, no dieron lo que se esperaba de ellos y salen del roster de Acereros, el jardinero estadounidense Josh Reddick, tuvo atenciones con la directiva y anunció hoy su retiro de la Furia Azul y también del beisbol, la noche del miércoles, dijo hasta aquí llegue, gracias por sus atenciones, y claro se llevó el aplauso del respetable, Reddick se retira con un título de Serie Mundial con Astros de Houston en 2017, pero aquí no dio el kilo, otro que también andaba por la calle de la amargura, los fue el panda Pablo Sandoval, dicen que también le dieron avión, no porque iba de líder en chocolates, ni porque no bateaba, fue dado de baja, porque la organización está haciendo ajustes, pero habrá otros interesantes movimientos, "Saben quién se va también" mañana les digo.

ALGO increíble está sucediendo en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, ayer me preguntó el "Cubano" Felipe, ¿Ramiro porque Tecolotes de los Dos Laredos, si está en penúltimo lugar de bateo y pitcheo, está de lider?, muy sencillo Felipe, juegan en conjunto, aparte siempre, colocan el batazo oportuno cuando se necesita, pero eso es otro rollo, los que también les apura, seguir escalando peldaños, son los Saraperos de Saltillo, ayer me platicó Guicho De León, que ya está con ellos el receptor Hans Wilson, fue tomado vía waiver, ahora este chamaco va a apoyar a los receptores Carlos Mendivil y Charly Rodríguez, Wilson cuenta con experiencia en el circuito, ya ha jugado con Diablos Rojos, Guerreros de Oaxaca, Generales de Durango y Olmecas de Tabasco.

ESTE domingo 29 de mayo, reanudan acciones de la séptima fecha en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, mis Mets de ciudad Frontera, estarán visitando en parque de Mimosa a Barreteros de Barroterán, Lobos ahora dirigidos por Tacho Cumpián reciben en el Eliseo Mendoza a Azules de Piedras Negras, Mineros de Nueva Rosita son los anfitriones de Agricultores, juegan en parque de Rosita, en otra interesante serie los Halcones del CEUC de Monclova, reciben en el parque infantil a Tuzos de Palaú y por último los Bravos de Sabinas en el David Yutani esperan la llegada de Carboneros de Nava.

ESE Tino Ibarra, no sirve para nada, dijo ayer el representante del equipo campeón de Copa Línea Coahuila Durango, un árbitro de Castaños, no levantó reporte de un jugador mío, que fue lesionado por otro del 317 de Castaños, en juego final de Copa, lo tuvimos que llevar al centro de especialidades, pues le quebró dos costillas, bueno son problemas de ligas, que no atiende este señor, pero en fin vamos a ver qué sucede en el juego de este sábado, ante el mismo equipo de Castaños.

RECUERDEN este domingo la carrera de 5-K Caminando, Trotando y Corriendo, Santiago Apóstol, es un evento con causa, ya que los recaudado en inscripciones será destinado a la remodelación de la iglesia, que ya tiene partes que se le están cayendo por falta de mantenimiento, Carlos Guerrero, dijo que ya tiene 178 atletas registrados, pero esperan más este día, la salida es a las 8 de la mañana, 200 pesos la inscripción.