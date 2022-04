BUENOS DÍAS... NO ha reportado para nada Juan Antonio Esquivel, había anunciado un torneo del Niño, que iniciará del 14 de abril al 16, en esta ciudad de Monclova, no ha dicho cuántos equipos tiene registrados, pero como lo dijo el presidente de la liga Daniel Segoviano, ningún jugador registrado en Liga Ribereña, puede jugar en este torneo, ya que indebidamente Juan Antonio, no informo de los anterior en la asamblea, y nosotros tampoco respondemos por ese evento, en este torneo juegan de 9-10 y categoría 11-12 años Pee Wee, a ver que informa el comité organizador del mismo.

POR CIERTO el C. P. Sebastián Pinales, director de la Región V de Asociación de Ligas infantiles y Juveniles de la República Mexicana, informo que en el nacional de 13-14 años a celebrar en Guasave Sinaloa, estarán los ligas Mandarina, Pepe Rodríguez y Lubis del 15 al 23 de abril, en 15 años el nacional de Tijuana van Liga Lubis, Pepe Rodríguez y Liga Mandarina, en 15-16 años el nacional en Aguascalientes, van Liga Ribereña, Liga Mandarina y Liga Tamulipeca del 15 al 23 de agosto.

DESDE Reynosa me reportan que el equipo Leones de Yucatán derroto al Águila de Veracruz con pizarra de 7 carreras a 3, este juego se realizó en estadio de beisbol Adolfo López Mateos, en esta victoria los melenudos contaron con bateo de Ángel Chavarín, Sebastián Valle, Yadir Drake y Luis Juárez, los lanzadores que subieron al montículo por el Águila de Veracruz fueron, Joel de Paula como abridor, después Alejandro Martínez, Jesús Barraza, Alejandro Soto, José Miguel Piña, Luis Márquez y al final cerraron el novato veracruzano Uriel Ferman.

SE ABRIÓ el fuego en béisbol de la Gran Carpa y los Cardenales de San Luis con victoria ante Piratas de Pittsburg de 9-0 le brindaron cordial bienvenida a Albert Pujols, un gran trabajo en el centro del diamante de Adam Wainweigth, que lanzo seis episodios en blanco, otra buena noticia para los aficionados mexicanos, el lanzador de los Dodgers, Julio Urías, fue integrado al roster principal para enfrentar a los Colorado Rockies, con ello, el culichi comenzará su andar en las Grandes Ligas, Julio Urías, tuvo poca actividad durante los juegos de Sprinng Trainning con los Dodgers, el manager Dave Roberts, decidió callar cualquier especulación sobre el mexicano y lo incluyó en el roster principal para el juego de la tarde de ayer.

GRAN NOCHE de Ramón Flores, produjo tres carreras un jonrón de Emmanuel Ávila y una sólida aparición de Arturo López, los Diablos Rojos del México lograron su primera victoria del ´ Torneo Interliga´ después de vencer 7-4 a los Olmecas de Tabasco, la novena capitalina tuvo a Francis Martes como abridor, quien trabajó 2.2 entradas en las que le anotaron dos carreras, mientras que los relevistas Geovany Zamudio, Arturo López, Enrique Chávez, Jumbo Díaz y Alemao Hernández se encargaron de mantener la ventaja, los Diablos ahora tienen marca de 1-1-1, después de que cayeron en la jornada inaugural frente a los Toros de Tijuana y de que empataron con los Guerreros de Oaxaca el miércoles por la noche.