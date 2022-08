BUENOS DÍAS... NO HAY que perder la Fe, la mejor afición de México, sabe que el Licenciado Gerardo Benavides Pape, construyó un equipo altamente competitivo que está en pelea de Play Off en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, anoche los más de 9 mil aficionados congregados en el Coloso del Norte, esperaban que el chaparrito Josh Lowey, volviera a amarrar a los astados de Tijuana, y no permitirles muchas libertades, aunque de antemano sabemos que la novena que dirige Homar Rojas, es un rival difícil de amansar, ojalá y que la artillería pesada de los Acereros, haya respondido como se esperaba, de otra forma el regreso a la franja fronteriza sería bastante peligrosa para la Furia Azul, que comanda el "Coyote" Matías Carrillo, no hay que olvidar, que el beisbol es una cajita de sorpresas y nuestros Acereros, la van a dar.

LOS QUE están en la cuerda floja, son Tecolotes de los Dos Laredos, se metieron al Palacio Sultán, y ahí Roberto Kelly exigió buenos resultados a sus jugadores, y le correspondieron como él esperaba, la tercera victoria de Sultanes al son de 5 carreras a 1, se lució Alí Solís produjo tres carreras, apoyando al ganador Cristian Castillo, que ofreció un sólido trabajo de cinco entradas junto al bullpen que se combinó para cerrar la puerta sin recibir carrera y los Sultanes de Monterrey, están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Zona Norte en los playoffs 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), su rival dicen que será Acereros, pero mejor vamos a esperar, Alí Solís es el líder del equipo regiomontano en carreras impulsadas en estos playoffs con ocho remolcadas y caminaba con récord en bateo de 187.

"MIENTRAS LOS perros ladren es que vamos caminando", buenos al menos así se expresa el alcalde de ciudad Frontera, Roberto Clemente Piña Ramos, el chamaco de la excelente dinastía, estuvo con algunas deportistas de la capital rielera, unos hasta le dijeron, " Beto no te preocupes, de lo que comentan esas malas lenguas, nosotros como habitantes, de esta población, te brindamos nuestro voto, y claro nos estas cumpliendo las peticiones", deje que la Paty y ese Gerardo Abraham hablen, después de que sus partidos, cuando estuvieron pegados a las administraciones pasadas, nunca se acordaron del deporte, de limpieza de nuestra ciudad, del alumbrado público, de la seguridad de sus habitantes, menos de la educación de nuestros hijos, eso le dijeron representantes del deporte a Roberto Clemente Piña Amaya, este martes, en reunión de ligas.

EN LA ZONA Sur, Leones de Yucatán explotaron con dos rallies imponentes para vencer 11-8 a los Tigres de Quintana Roo, y adelantarse 3-0 en la Serie de Zona este martes en el Estadio Beto Ávila, otra vez fue el Pepón Luis Juárez uno de los protagonistas de la victoria de los reyes de la selva, ayer esperaban finiquitas su compromiso con los Tigres, y esperar la final ante Diablos Rojos, ayer me puse a pensar, en una final con Leones, como en el 2019, se vale... bueno cada quien su criterio.