BUENOS DÍAS... QUE TAL amigos lectores y deportistas, me llega información de Villahermosa Tabasco, en donde sigue la modernización del estadio de beisbol Parque Centenario 27 de Febrero, por lo pronto los Olmecas de Tabasco tienen juegos de exhibición, y serán beneficiados con su presencia varios municipios de Tabasco, por lo pronto los trabajos en el complejo deportivo Olimpia XX1, siguen a toda prisa, por cierto este día y en este lugar, se estará realizando un juego de exhibición entre los Olmecas de Tabasco y Pericos de Puebla, este juego será a las 2 de la tarde.

DE AHÍ Olmecas de Tabasco , tiene una serie de tres encuentros frente al escuadrón poblano, en suelo choco, que continuará el sábado en el "Emilio Ruiz Ross" de Cárdenas y el domingo en el "San Lorenzo" de Tacotalpa, estas son las primeras pruebas para los pupilos de Pedro Meré, Olmecas comenzó las prácticas primaverales el pasado 9 de marzo, hasta ayer las localidades tenían un 60 por ciento de asistencia con costo de 50 pesos, posteriormente a partir del 5 de abril los Olmecas encaran una importante travesía llamada "Interliga Mexicana" por Puebla y CDMX, e intercambiar fuerzas frente a los propios Pericos, además de Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Toros de Tijuana, para ellos ya contaran los cubanos, Lázaro Hernández, Yoanni Yera además de Roel y Raico Santos.

NI MODO como Juan Antonio Esquivel, no peleo su posición como secretario de la Liga Infantil y Juvenil Ribereña, ahora su Escuela de Beisbol Infantil y Juvenil "Esquivel Segura", está convocado a un Torneo de Beisbol del Niño en Monclova, este se realizará los días 14, 15 y 16 de abril, siendo los estadios sedes del mismo el Javier Esquivel Ríos y Club Pericos, la junta previa será el 14 de abril, a las 6 de la tarde en parque del Aguilar, las categorías que estarán presentes son 9-10 y 11-12, Juan Antonio no estará solo, pues tiene a su lado, gente que si le interesa la buena marcha del beisbol infantil, aquí no hay "títeres", pues colaboran con mucho gusto, Carlos Segura Vice-presidente, Nohemí Vázquez coordinadora general, Jaqueline Briones Tesorera, Raúl Villarreal, Rosendo Arreola, la Licenciada Margarita Vera y Dora Soria, en estos teléfonos les dan mayor información 8661392318 y 866 2125812 con Jaqueline Briones.

ASOLTEADOS pero con ese espíritu de esperanza, continúa los niños de Sacramento, asistiendo a las clases que a diario da el paisano Guicho Salazar y otros amigos a un puñado de niños, que su única ilusión es jugar su deporte favorito, como lo es el beisbol, lástima que ahora la alcaldesa le cortó la toma del agua, asegurando que esas instalaciones del parquecito Jesús Villarreal son de propiedad privada, pero el egoísmo de la jefa de la administración municipal, continua estando presente, Jericó, Manolo y el gobernador del estado, deben velar por los intereses de nuestros Pequeños Gigantes del deporte.

CON MOTIVO que el mes que entra, se festeja el día del niño, Fundación Pape y los Parques Xochipilli estarán festejando su 34 aniversario con Carrera Pedestre de 5-K, será el 30 de abril a las 8:00 de la mañana, por separado verán más información.