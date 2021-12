RAFAGAS DEPORTIVAS

BUENOS DIAS... BASTANTE competitivo estuvo el día de ayer la disputa por el sitio de honor en el campeonato del Torneo de Futbol de Invierno HEB del Parque Xochipilli, de esto me di cuenta, demasiado tarde, porque yo no estaba conectado con los nada más del deporte de estos santuarios deportivos de Monclova, como quiere por ahí verán los interesante de las finales de campeonato que hubo por ahí, por cierto Ervey Rodríguez ya tiene otro trofeo en su vitrina al llevar al título a sus Tigres Felinos, en este campeonato, repitió lo del año pasado, pero también gano un título estatal en este mismo, en un torneo que realizó el Licenciado Juan Elizalde Vallejo presidente de la Asociación Estatal de Futbol en Coahuila.

OJALÁ Y QUE los demás jerarcas que controlan al deporte en este ciudad de Monclova, ya se pongan las pilas y organicen eventos estatales y nacionales, como lo hace el Licenciado Juan Elizalde, eventos de beisbol amateur, futbol, basquetbol, voleibol, algo que inviertan en la federación para que sus ligas sean reconocidas, porque como veo, algunos usan el deporte para su propio interés, en fin ahí los dejo mejor, hablando ayer con Juan, me comentó que de favor , le pusiera unas líneas agradeciendo a la directora del INEDEC en Coahuila Alina Garza, el apoyo que brindó en el pasado Campeonato Nacional Juvenil de Futbol que tuvo como sede Monclova y que concluyo este sábado, llevando la copa de campeones Tampico Madero Tamaulipas.

AYER HUBO fiesta en grande en colonia Obrera Norte, el Licenciado en Educación física de los buenos, Eugenio Martínez realizó el tradicional Carnaval Atlético Infantil en honor de la Reina de los Trabajadores, la Virgen de Guadalupe, cerca de 167 niños participaron en las carreras infantiles, los niños recibieron regalos, hubo piñatas y bolsitas, todos sonrientes agradecieron al Nin el esfuerzo que hizo para realizar este evento, aparte que a las 10 de la mañana llevo Mariachis para llevarle serenata a la Virgen en la capilla que se encuentra en ese lugar, una tradición grande, un rosario en la tarde, pero no estuvieron con nosotros como cada año, la señora madre del Nin, menos el Licenciado Alfonso Rico Almanza, ellos desde el Palacio Celestial, enviaron sus bendiciones.

AYER LOS Aztecas de Estancias, estaban arriba en el marcador ante los Rojos del Sindicato Nacional Democrático, en juego de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 años, esta categoría estuvo suspendida por dos semanas, ya que tomaron parte en campeonato estatal y posteriormente estar en el Nacional que se efectúo en Cadereyta Nuevo León, en el juego de ayer se estaban fajando por Aztecas Roberto Valadez y por los Rojos el "Látigo Mayor" Francisco Ríos , puede ser que este día me llegue el resultado.

NO hubo carrera Guadalupana en AHMSA, y la gente no pudo asistir a la misa que cada año le brindan los trabajadores, no hubo comunicación con Promociones Deportivas de AHMSA, ojalá y que año venidero, ya los trabajadores pueden practicar su deporte favorito, o bien, aunque sea puro futbolito, para que no se entuman.