Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... VAYA clase de sorpresa que dieron los representantes de la Academia de Beisbol Rudy Pemberton, un pitcheo bien combinado, y bateo oportuno les dio la primera victoria, en beisbol "Rogelio García" derrotando a la Universidad Politécnica con marcador de 11 carreras a 0, fue una masacre en donde se contó vuela cercas de Héctor Jaquez con dos a bordo, así como bateo de Cristian Córdova y Carlos Iruegas, ahora esperar el duelo entre Patos Azules y Bocas Secas, que se realizaba la noche de ayer, en la moderna Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda

NI MODO no puede carburar el pitcheo de Acereros de Monclova, y continúa perdiendo terreno batallando para clasificar a Play Off, aunque como dice Chilo Tijerina, para que llegar a juegos de postemporada, si no llevan armas para hacerle frente al enemigo, solo falta 10 juegos para que termine la agonía de nuestros Acereros de Monclova, aunque aseguran algunos aficionados que van a lograr llegar.

DESDE este espacio, envío un cordial saludo y un sincero abrazo, para el Licenciado en Educación Física, de los mejores Eugenio Martínez Vázquez, un icono del atletismo de los años 70´s, y que estuvo en la fuerzas básicas de los equipos Tuzos Pachuca, Atlas de Guadalajara y el Querétaro, pero como todo mexicano, extrañaba a los amigos, la familia y dejó todo, ya después al lado del Ingeniero Cruz Tobías Mata (+), realizó el 1-2 en carreras Guadalupana, y los 5-K del Seguro Social, también en una ocasión logró segundo sitio en Carrera del Club Social y del Servicios 8.80, si acaso lo ven, lo felicitan.

EN PUEBLA, existe mucho entusiasmo entre sus aficionados, ya que el conjunto emplumado ya está listo para participar en juegos de Play Off de la Zona Sur, y en otra noticia informan que el dominicano Cristhian Adames adelantó su fiesta de cumpleaños a este martes cuando, disparando un triple en la novena entrada, bateó el ciclo con los Pericos de Puebla en la victoria del equipo por 14-6 sobre los Guerreros de Oaxaca, con los Pericos de Puebla, es el primero que logra esta hazaña para una de las franquicias más históricas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

AYER REPORTARON de la Liga de Futbol Master Oro, el inicio del Torneo de Liga en forma oficial, iniciaron en Categoría Oro, con dos juegos en campo Chavín Rivera, otro en cancha de la Unidad Deportiva de San Buena, en campo sintético del Polonia y otro en cancha de la 21 de Marzo, para el sábado 29 de julio, en las tres categorías tendrán juegos, un total de 20, atención entrenadores, reporten las cédulas de inmediato y que se vean bien los nombres de los jugadores.

LES RECUERDO que la semana que entra, su servidor Ramiro Ortiz, estaré ausente, necesito recuperar algo energías y algo de salud, toda la semana en reposo y regresaré con ustedes el lunes 7 de Agosto, estos intensos calores, me han bajado la guardia y no quiero azotar por ahí, mejor un buen tratamiento para poder llegar a las 75 primaveras en octubre, estaré recluido en mi casa.