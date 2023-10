Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- AUNQUE, ustedes no lo crean, ya el alcalde de ciudad Frontera, Roberto Clemente Piña Amaya, está moviendo sus antenas, con el fin de reorganizar perfectamente los 21-K Frontera todos, eso será para el mes de marzo del 2024, pero como a Robert, le gusta hacer las cosas bien, toma ventaja para estos 21-K que será el segundo en su administración, todavía recuerdo ese histórico domingo 19 de marzo, cuando me levanté a las 5 de la mañana, para ir a Frontera, a cubrir este importante evento, pero que alegría Monclova y Frontera, amanecía alfombrado con intensa nieve, como una bendición a este evento internacional, llegue a Frontera a las 5:45, iba a vuelta de rueda.

YA HABÍA, bastantes atletas, "como vez mi zurdo natural, suspendo el evento", me dice mi amigo el alcalde Roberto Piña, CLARO que no YO, ya estoy aquí, aparte mie dice el Keny David Galván que ya 789 corredores listos, por ellos porque llegaron el interior del País, hay que realizar este evento, ¡Señores Vamos a San Buena!, gritó el alcalde Beto Piña, y el rostros de los kenianos que llegaron de Zacatecas, sonrieron de alegría, Goeffrey Kenisi Bundi, Bernard Kiteb Too, así como las campeonas Beatrice Gesabwa, Dorcas Jeruto Kangogo y Lydiah Mochama Bosibori, subieron a los autobuses que los llevó a la meta de salida, en la plaza principal de San Buenaventura, ya los demás ustedes lo saben ¡Éxito Total!

HOY SI el tiempo y las condiciones lo permiten reanudan acciones en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, en el grupo 2B los Broncos de Merco, que dirige Juan Pablo Palacios, van al CEFARE de Frontera a enfrentar a Generales, en Ejido el Oro, Comandos espera a los Tres Mosqueteros, los Astros de Avilio Camacho, reciben a Tuzos en Unidad Deportiva Municipal Armando "Güero" Pruneda, y por último Indios de colonia las Flores, enfrentará a Tecolotes de Castaños en Buenos Aires Park, en el grupo "Lucio Rivas" Aztecas se enfrenta a Atléticos en Metalurgia, Rancheros de Fernando Soto contra Democracia en la Sanmiguel, y Águilas Bellavista con Yankees en el Chacho Fabela de ciudad Frontera.

LOS QUE toman ventaja, en reforzar sus departamentos de pitcheo y bateo, es el Club Águila de Veracruz, ayer dieron a conocer la contratación de un Colombiano, un Nicaraguense, ellos son Ángel Padrón, Jesús Marriaga y Osman Gutiérrez, tres refuerzos extranjeros que tendrá El Águila de Veracruz para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, hace días también dieron a conocer la contratación de otros tres jugadores que se suman a la legión extranjera a Gustavo Núñez, Esmil Rogers, Olbis Parra y Edwin Espinal, ahora solo esperar, a quien nombran de managers.

GRAN NOTICIA, Cañeros de Los Mochis se proclamaron campeones de la Copa Gobernador al derrotar 6 carreras por 3 a los Venados de Mazatlán en juego recortado por lluvia, una vez más fue el MVP Yasmany Tomás, quien se encargó de abrir el marcador en la primera entrada, en el cierre de ese episodio los Venados se acercaron con una anotación, en el cuarto capítulo ambos equipos volvieron a anotar; en la parte alta Brayan Mendoza conectó hit al central para remolcar a Juan Uriarte por los verdes y en la parte baja un cuadrangular solitario de Valdez por los rojos puso el marcador 3 a 2, después la lluvia impidió iniciar la sexta entrada y se determinó finalizar el encuentro. Más tarde pudieron enfrentarse los Tomateros de Culiacán y los Algodoneros de Guasave.