Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- HOY jueves 12 de octubre, dará inicio la edición 2023 de la Liga Invernal Mexicana, no todas las 16 organizaciones participan, solamente hay equipos de Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, El Águila de Veracruz (Chileros de Xalapa) y el combinado Pericos de Puebla-Algodoneros del Unión Laguna, como hubo ciertas situaciones, es mejor no arriesgarse, invertir en sus academias de béisbol, para rescatar talento para sus novenas y claro para organizaciones de Grandes Ligas, esta Liga Invernal concluye el 26 de noviembre, de año en curso.

PUES quien sabe, pero el lanzador de Sinaloa Sasagi Sánchez, ya regresó al estadio Alfredo Harp Helú, tuvo pequeño entrenamiento después de seis meses de inactividad, en marzo de este año el lanzador sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior, daño en los meniscos y un sobre estiramiento en el ligamento colateral lateral de su rodilla izquierda, durante una práctica de pretemporada de los Diablos Rojos de la Liga Mexicana, lesión que lo obligó a operarse (con el Dr. Cuauhtémoc Reyes) y a pasar por una rehabilitación que este lunes ya lo tuvo de regreso en la lomita, se decía que podría haber llegado en cambio a Monclova.

SIGUEN las buenas noticias, la directiva del Club de Béisbol "Guerreros de Oaxaca" anuncia la contratación del lanzador norteamericano Zach Matson, quien estará fortaleciendo la rotación abridora del equipo bélico para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, esto lo hacen con el afán de cumplir con las expectativas y tener un equipo competitivo, la directiva bélica hoy continúa fortaleciendo el pitcheo del equipo para la próxima campaña anunciando al lanzador de 27 años Zach Matson, quien es el primer refuerzo en el rubro de pitcheo, Matson fue firmado por la organización de los Orioles de Baltimore en el año 2016, militando en un total de 4 años, para ser cambiado al equipo de los Rockies de Colorado.

DICEN que este día salen rumbo a los Mochis, la selección Master de Softbol de Monclova, que defenderá los colores de Coahuila, en Campeonato Nacional Súper Master a celebrar en los Mochis Sinaloa, con tiempo platiqué con Carlos Ruiz, me dijo que entraban en las Américas y después lo hicieron en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, lo malo que con el clima que tuvimos, fue imposible estar con ellos.

CON UNA lista de veinticuatro peloteros y un cuerpo técnico comandado por Enrique ´Che´ Reyes representarán a México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la Selección llega a México el sábado 14 de octubre, entrenarán por la mañana del domingo 15 en el Estadio Alfredo Harp Helú antes de viajar ese mismo día por la tarde rumbo a Chile, el equipo mexicano se ubica en el Grupo A junto al anfitrión Chile, República Dominicana y Panamá, en el Grupo B estará conformado por Venezuela, Cuba, Colombia y Brasil. Todo el torneo se llevará a cabo en el Parque Bicentenario Cerrillos, de Santiago, los juegos de la primera ronda son; México vs Chile 18 de octubre 09:30 HRS, República Dominicana vs México 21 de octubre 09:30 HRS, Panamá vs México 23 de octubre 09:30 horas, local de Santiago de Chile, por ahí estará Wilmer Ríos, de los Acereros de Monclova, la tropa la dirige Enrique "Che" Reyes.