Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- SE QUEJAN beisbolistas de la Liga de Béisbol Recreativa de 50 Años, "oiga señor Ortiz, porque no salen nuestros resultados", a veces los envían el martes otra veces no llegan, apenas que se informen en la junta, por cierto en este Béisbol Recreativa, me da mucho gusto que reporten sus resultados Broncos de Merco, los pupilos de Juan Pablo Palacios, camina invicto con 9-0, también me llegan reportes de Mosqueteros y claro de los Aztecas de Estancias, ayer me llegaron los resultados de Mario Menchaca, pero me toca descanso, y ni como darles trámite, los invito a que me los envíen por mi whassap, al teléfono 866-209-03-18, y sacan fotos de su equipo y pitcher ganador.

LA LIGA Mexicana de Beisbol de Verano, informó ayer que Fernando Salas fue designado por el Comité Elector de Nominaciones Especiales como el Relevista del Año 2023 en la Liga Mexicana de Béisbol, el lanzador derecho de los Olmecas de Tabasco superó entre los finalistas a Kurt Heyer (Saraperos), Derrick Loop (Olmecas), Wirfin Obispo (Acereros), Geoff Broussard (Tecos) e Isaac Jiménez (Generales), el cerrador de los Chocos lució intratable y se apuntó 20 salvamentos en 21 oportunidades, para un 95 % de efectividad, Salas se convirtió en el segundo en la historia de los Olmecas en liderar la LMB en rescates, se une su nombre al de Tim Mauser, quien encabezó el circuito de verano en 1996 con 25; la estadística de salvamentos se compila en la LMB desde 1973.

EN LIGA Recreativa de Béisbol de 50 Años, les informo que los Tecolotes de Castaños, con pitcheo de Miguel Escobedo derrotaron a Indios de colonia las Flores con pizarra de 11 carreras a 2, en otro interesante encuentro de la décima jornada, faltan tres para culminar, el equipo de los Pericos con gran serpentina de Gilberto Carrillo derrotan a Cañeros con pizarra de 9 carreras a 2, por su parte Rilos hizo gala de fuerte artillería para imponerse a Rieleros con marcador de 31 carreras a 3, luce bateo de Gerardo Esparza, Juan Martínez, Enrique Sandoval, Silverio Reyes y Hugo Martínez.

CONTINÚA llegando propuestas para el candidato a recibir un Astro 2023 "Ricardo Saldívar", así lo informó ayer Javier Soto Zamarrón titular del Club Deportivo y Social Astros, ya se cuenta con 12 peticiones, pero en lo que resta del año llegarán más, este evento se realizará a mediados de febrero del 2024, en otro noticia hoy en palacio de gobierno de ciudad Frontera, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya estarán sancionado al lado del Licenciado Juan Elizalde Vallejo la junta previa del Campeonato Estatal de Futbol Copa TELMEX 2023.

LLEGA refuerzo, la directiva del club de béisbol Guerreros de Oaxaca anuncia de manera oficial el regreso del receptor venezolano Gabriel Lino, quien estuvo en la campaña 2021 con la tribu bélica en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); Lino dejó grandes números con Oaxaca en poco juegos, cuenta con vasta experiencia en el béisbol profesional, siendo firmado por la organización de los Orioles de Baltimore en el año 2010 a los 17 años, pasando a la organización de los Phillies de Philadelphia y por último Cardenales de San Luis.