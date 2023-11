Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- CONTINÚAN organizaciones del Beisbol Mexicano de Verano, realizando contrataciones y cambios, preparándose para la Edición 2024, aquí algunos movimientos, el Club Tigres de Quintana Roo registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Luis Gabriel Moreno Rodríguez, D/D, P, Santa Rosa, Colombia, y envió de LMB a Rookie a Bruce Yamamoto, D/D, P, Los Ángeles, California, EUA., por su parte los Pericos de Puebla envió de Rookie a LMB a Luis Mario Ríos Meza, D/D, P, Navojoa, Son; Raudel Meraz Álvarez, D/A, IF, Magdalena de Quino, Son., y Víctor Alfonso Landeta Aguilera, D/D, C, Tierra Blanca, Veracruz.

EN RESULTADO de Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, los Yaquis de Obregón vinieron de atrás y remontaron de visita 7-6 a los Mayos de Navojoa, en el octavo rollo los de Cajeme armaron Rally de 4 carreras para sentenciar la batalla, primero Efrén Navarro pegó batazo a la hora cero para impulsar a Córdoba y Sepúlveda y con ello darle la vuelta a la pizarra. Después vendría Jake Gatewood con cuadrangular de 2 carreras para poner el 5-2.

SE QUEJAN beisbolistas de Liga Recreativa de Beisbol, mencionado que, solo salen resultados de Aztecas, Broncos, Bravos y Cachunes, lo que pase que ellos envían con tiempo sus scores a mi whassap, ya que la directiva no los manda, como lo hacía hace años Baldemar Espinoza, creo que ya no está en la directiva, por cierto esta semana en el Grupo 1 Lucio Rivas, juegan la última jornada, los Atléticos se miden a Rancheros de Fernando Soto en Metalurgia 9:30, Águilas ante Aztecas en el Chacho Fabela, Yankees ante Democracia Sindical en campo de la Sanmiguel.

EN EL Grupo 2-A Armando Castro, Agricultores VS Tecolotes de Nadadores en el Fernando Soto Park, Chivos Prietos contra Rieleros Castaños en CECyTEC Norte, Cachunes del Chatarral ante Pericos en Secundaria 39, Ángeles Vs Cañeros en Buenos Aires Park y Bravos contra Rilos en parque de beisbol de ciudad Frontera Armando Pruneda, en el Grupo Lucio Rivas, tentativamente están amarrados para los Play Off Águilas, Rancheros y Aztecas, esta semana sabremos quién es el cuarto.

EL Club Calor, ya está preparando su proyecto para realizar unas visorías los días 20 y 21 de noviembre, en las instalaciones de la Unidad Deportiva municipal Nora Leticia Rocha, estas son totalmente gratuitas, ya que buscan talento, para formar parte del equipo de la Premier Serie A, o sea categoría 2000 a 2006, estas se realizan en horarios de 4:00 a 6:00, llevar ropa deportiva limpia, llevar su hidratación.

SEBASTIÁN García, ya viene de regreso, de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, dice que regresa feliz con el resultado, pero con hambre de más, tuve días buenos y días malos pero así es esto, me di cuenta que al final lo más importante es siempre confiar en uno mismo y encomendarte al trabajo que has hecho, así que volveremos más fuerte que antes fuertes, no me queda más que agradecerle a las personas que me estuvieron apoyando y nunca dudaron de mí.