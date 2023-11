Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTE DÍA pueden ser suspendidas las acciones en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, bueno a los directivos les vale y no tienen atenciones con la Prensa, si no quieren pasar resultados no lo hagan, pero ayer a algunos jugadores, les llegó la noticia de que no hay juegos hoy domingo, no sé si sea oficial, por cierto la mañana de ayer, suspendieron los juegos de la Liga Coahuilense de Béisbol, también por lo mismo, la lluvia que estuvo cayendo toda la tarde y noche del viernes, también me avisó Javier Soto Zamarrón, la suspensión del Juego de Estrellas en Liga Gilberto Felán Reyes, a las 10 lo tienen programado en Parque Infantil.

Y ESTE Viernes, en la Sultana del Norte, realizaron la Entronización de 9 Inmortales del Beisbol Mexicano, hasta ahí llegaron, el Sargento Tomás Herrera Olachea, Jesús ´Chuy´ Moreno, serpentinero derecho que brilló en la LMB en los años 80 y 90. Su dominio en la lomita de las responsabilidades lo llevó a ganar 10 o más juegos en 11 campañas, Alejo Ahumada fue uno de los lanzadores más dominantes del Beisbol Mexicano en la década de los años 70. Lanzó 149 juegos completos y 35 blanqueadas en la Liga Mexicana de Beisbol, también estuvieron, Juan Gabriel Castro. El popular ´Guaguel´ disputó 1,103 juegos en su carrera de 17 temporadas en las Ligas Mayores.

OTRO FUE Noé Muñoz, el décimo receptor que alcanza la inmortalidad. Jugó 24 temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol con Industriales, Diablos Rojos, Broncos y Saraperos. Fue parte del bicampeonato de la Nave Verde en 2009 y 2010, Javier Robles, campeón cuatro ocasiones con los Tigres, Roberto ´Chapo´ Vizcarra jugó durante 23 campañas en la Liga Mexicana de Beisbol y fue campeón con tres distintos equipos. Lideró la LMB en dobletes en 1991 con 49, cifra con la que empató el récord de más hits dobles conectados en una temporada, Luis ´Rayo´ Arredondo, el máximo robador de bases en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol con 527 estafas, Alfredo Harp Helú. empresario y filántropo que llegó a la Liga Mexicana de Beisbol en 1994 al adquirir la franquicia de los Diablos Rojos del México, finalizó la tanda de nuevos inmortales.

CON EL fin de fortalecer la ofensiva Naranja, en la presente temporada, en la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo anuncian la incorporación del outfielder Anthony Giansanti, campeón de cuadrangulares de la temporada anterior, Giansanti ganó el título de home runs de la campaña anterior con 10 vuelacercas, el outfielder norteamericano nació el 28 de septiembre de 1988 en New London, Connecticut, fue drafteado por los Atléticos de Oakland en 2009 y desde 2018 ha estado presente en la LAMP.

CHARROS de Guadalajara jugará todo el año en la capital tapatía, pues el acuerdo está cerrado: Mariachis de Guadalajara y Charros de Jalisco llegaron a un trato por la compra de la franquicia del equipo de verano y se firmó ante un notario, por lo que la familia González Íñigo tendrá dos clubes en las dos principales ligas del país (LMB y LMP), para convertirse en el segundo equipo con actividad todo el año, como Sultanes de Monterrey.