Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- TODO en calma en las organizaciones del Beisbol Mexicano de Verano, esperemos unos días más, en que se realice la convención del beisbol organizado, por lo pronto estar atentos de los resultados en Liga Mexicana del Pacífico, en donde me comento Juan Mata, que Yadir Drake pegó jonrón de dos carreras en la tercera entrada, y eso bastó para que Algodoneros de Guasave, lograra la noche del domingo, la victoria de 2-1 sobre Charros de Jalisco, y de paso llevarse la serie por limpia, que le garantiza, con su récord de 16-8, seguir en el primer lugar del standing de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, lo estuve viendo por la tele, me dice Juan, dijeron que fue el más rápido de la temporada con tiempo de 2.26, con el triunfo Algodoneros llegó a cuatro de manera consecutiva, en racha que lo hace poner tierra de por medio sobre Mayos de Navojoa, que no jugó todo el fin de semana en Monterrey debido a la lluvia, y sobre Venados de Mazatlán.

JUAN MATA tremendo receptor de los Tecolotes y Rancheros de Castaños, es otro de los que me han reclamado, por qué no damos a conocer los resultados de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, "NO lo han pasado Juan, a la mejor no les interesa a los directivos, aunque a decir verdad, los equipos tienen patrocinadores y también dice, porque no salen sus resultados en los diarios locales.

CUMPLIERON su compromiso en la tierra que vio nacer al lanzador y gran amigo Salvador "La Bullanga" Sánchez (+) La Paz Baja California, me refiero a Cañeros de los Mochis y Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, en el último juego dominical, los campeones Cañeros conquistaron la victoria al son de 8 carreras a 7, el juego inició con bastante acción desde el primer tercio de juego, descontrolado Saúl Vázquez llenó las bases con puros boletos gratis y luego un balk hizo que los corredores avanzaran una base anotando cómodamente Isaac Rodríguez. Vázquez salió del problema dominando a Marco Jaime para evitar más daño, Yaquis igualaron de inmediato en el cierre del inning; Taiki Sekine inició con doble y llegó hasta tercera en error del jardinero y luego anotó con un fly de sacrificio de Carlos Sepúlveda.

SE VA A LLUVIA, este día, pero viene un frente frío, eso no será un problema, pues la Liga Recreativa de Beisbol tienen que seguir con sus encuentros de Play Off, como es el caso de la Recreativa de 60 Años, hoy martes en parque Ferrocarrilero, Tremendos enfrentará a Phillips a las 15:30 horas, para el jueves Tigres de REPSA en parque Ferrocarrilero espera la llegada de Tecolotes de Castaños, la semana pasada no me reportaron el resultado del XX de Estancias, contra Taller DAMASCO, hoy no se si jueguen Chicos Malos y Aztecas, si saben algo me informan.

EN BEISBOL de Grandes Ligas, dicen que los Rojos de Cincinnati están buscando la manera de reforzar a su roster plagado de jóvenes para la temporada 2024 de MLB, por lo que estarían dispuestos a escuchar ofertas por su Novato del Año Jonathan India, y podría reforzar a los Dodgers de Los Ángeles, dicen que los "Los Dodgers tienen muchos prospectos de lanzadores interesantes y brazos jóvenes que podrían llamar la atención de los Rojos, como Nick Frasso, Landon Knack y Gavin Stone", señala la publicación.