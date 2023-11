Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- SON pocas las noticias que se escuchan en Liga Mexicana de Béisbol de Verano, los que están preparándose para la Edición del 2024 son Bravos de León, a decir que 3 elementos ya los tienen amarrados por el año entrante, ellos son Marc Flores quien en su palmarés presume ser el campeón del Derby de HR´s del 2022 donde impuso récord con 45 pelotas fuera del parque, también comentan la llegada de Zach Kirtley que en 2022 con los Algodoneros del Unión Laguna mostró buenas cosas con un fildeo de .967 y ser un bateador de contacto promediando para la cifra mágica de .300, también contarán con la incorporación de Jio Orozco, fue relevista diestro estuvo en las granjas de los Yankees de Nueva York hasta antes de incorporarse en el 2022 a los Saraperos de Saltillo y en la temporada recién concluida estuvo con los Diablos Rojos del México.

EL CHAMACO Kevin Mena jugadores de los Halcones CEUC, está de momento como líder en bateo de Liga Ranchera, tiene promedio de 0.528, en la segunda posición está Brayan Hernández de Mets con bateo de 0.488, en tercero el jugador del XX de Estancias Cristian Córdova con 0.477, en cuarto lugar Alexis Sánchez de Cerveceros con .457, en quinto lugar del equipo Ferrocarrileros tenemos a Jaime Quiroz con .444, en sexto sitio aparece Uriel Mena de los Rangers con .432, estos son números oficiales que me envió el Ingeniero Alfredo De la Cruz.

EN FUTBOL Master Oro Plus, me dicen los directivos que, el líder en goleo en categoría A es Víctor Hugo Kanagusico con 37, del equipo Juventus, segundo sitio Alberto Baldemar Espinoza de Atlético Americana con 14, en Grupo B el número uno Lauro Salvador Von Harzt de Aceros Monclova con 22 goles, en segundo Miguel Ángel Orozco García de SIYMAC con 19, en Grupo C, manda Marco Antonio Puente con 24 del equipo Tigres, segundo Juan Alexander Vázquez de Miravalle con 24, en categoría Oro Miguel Ángel Morado de colonia Obrera con 32 goles.

En LIGA Mexicana del Pacífico, informaron que el venezolano de los Caballeros Águilas de Mexicali se encuentra encendido con el madero y al tener un par de series espectaculares ante Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán en casa y de visita respectivamente, logró ser nombrado como jugador de la Semana 5,Yangervis Solarte, que es reconocido en este rubro por primera vez en su carrera en la LAMP, lideró la liga esta semana en el departamento de cuadrangulares con 3, otros que lucieron con el bateo fueron, Max Murphy de los Mayos de Navojoa se quedó a una carrera del récord de producidas en un solo juego en Liga ARCO, luego de llevar 8 al plato, también Kennys Vargas del conjunto cachanilla, dio dos palos de vuelta entera y produjo 7, con 8 hits.

CLUB CALOR, sale para Colima, para su compromiso del sábado 18 de noviembre, creo que es el último encuentro, o falta una jornada para después, festejar los días de Navidad y Año Nuevo 2024.