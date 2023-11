Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- BASTANTE cerrada la pelea en liderato de bateo, en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, hasta el día de ayer, estaba como líder Max Murphy de los Mayos de Navojoa con promedio de .359, en segundo sitio el chamaco de Monclova Carlos Sepúlveda con 351 de los Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, en tercero Yadir Drake de los Algodoneros de Guasave con .348 y en cuarto lugar Kennys Vargas de Algodoneros de Guasave con .316, de momento está aferrado del liderato el equipo de los Algodoneros de Guasave con récord de 18-8, en segundo sitio Mayos de Navojoa con 15-10 y en tercero con récord de 15-11 Cañeros de los Mochis.

POR CIERTO, los Mayos de Navojoa, continúan reforzando su roster en la Temporada 2023-2024, con miras a estar, en ronda final de Play Off y ayer anunciaron la contratación del lanzador cubano, Marlon Vega, el derecho de 21 años, nacido en Mayabeque, Cuba, hará su debut en la pelota azteca con la novena más aguerrida de México, Vega Travieso obtuvo los premios de Novato del Año en 2021 y MVP en 2022 con el equipo de su natal, Mayabeque, en la Serie Nacional Cubana, dejando números generales de 21-4 en ganados y perdidos, 3.42 en efectividad, 179 inning lanzados, 146 ponches, 16 rescates en 69 encuentros.

SI EL tiempo lo permite, este domingo regresan las acciones en liga Ranchera de Beisbol, en el Chacho Córdova, el XX de Estancias, reciben a los Mets, en el parque Chacho Fabela de Frontera, el equipo de los Cerveceros recibe la visita de Halcones CEUC, en parque Ferrocarrilero Rangers enfrentará a Ferrocarrileros y en la Ciudad Deportiva de San Buena los Yankees tiene la visita de Astros de Sacramento.

HABLANDO de San Buenaventura, me comentan que existe una fuerte liga de softbol varonil, en donde se cuenta con la presencia de 28 o 30 equipos, lo malo me comentan jugadores de unos equipos, no tiene proyección la liga, como que eso no le interesa al presidente, secretario, tesorero y compilador Roberto Garza, me extraña conociendo la trayectoria softbolera de Roberto, y que no le de difusión al circuito, igual pasa en Castaños City, en donde se nota mucho la ausencia de Tony Lara, y claro de Patricio Quintero Alemán, que debe de regresar a tomar las riendas de la Liga de Fútbol, que CASI, ya está a punto de desaparecer, pues ya varios equipos se vienen al futbol Premier de Monclova.

QUE LOS Atléticos de Oakland, dejan su casa, para irse como nueva sede para ellos las Vegas Nevada, dicen que ya fueron autorizados por los demás dueños de equipos de MLB, además aseguran los propietarios del equipo, les prometieron un estadio nuevo, el equipo dicen termina su contrato de arrendamiento con el Oakland Coliseum cuando termine la Temporada 2024 de MLB, por lo que para 2025 tendrá que buscar un nuevo parque de pelota donde jugar, el proyecto de Las Vegas contempla tener listo el estadio en 2028, por lo que de 2025 a 2027 deberán de estar en una sede alterna, el estadio en Las Vegas tendrá un costo de mil 500 millones de dólares.