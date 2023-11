Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- DESDE Tijuana se reportó ayer el licenciado Ricardo Williamson, gerente deportivo de los Toros de Tijuana, para informar que en la rotación de lanzadores abridores, va a agregar al serpentinero derecho Jake Thompson, llega al conjunto fronterizo en un cambio definitivo con Leones de Yucatán por el receptor Xorge Carrillo, Jacob Keith Thompson pasó tres temporadas en Grandes Ligas con el conjunto de Filis de Filadelfia del 2016 al 2018, en Liga Mexicana de Beisbol (LMB) se presentó en 2021 con Leones de Yucatán y luego de tres temporadas recopila 15-10 en ganados y perdidos con 4.02 en porcentaje de carreras limpias admitidas en 210 episodios con 83 chocolates y sólo 36 pasaportes.

DE LA capital del sarape, me reportan que el Saltillense Brandon Gutiérrez y el mochitense Randy Gálvez Jr., se declaran listos y emocionados para representar a Saraperos, como parte de la Selección Nacional que participará en el Premundial U23 a celebrarse del 25 al 30 de noviembre en Nicaragua, en busca del pase al Mundial de la especialidad que se desarrollará en China en 2024, en este campeonato Pre mundial tendrá como participantes a México como cabeza de serie del Grupo A y tercero mejor del mundo (segundo de América), junto a República Dominicana, Puerto Rico, Argentina, Honduras y Nicaragua.

EN BEISBOL de Monclova y la región está de luto, la tarde de este miércoles, falleció el tremendo beisbolista Rolando Orona, eso me lo comentaron por Facebook varios peloteros que convivieron con él, un infarto termino con su existencia, desde esta redacción envío mis condolencia y sincero pésame a sus familiares, "Descanse en paz Rolando Orona", el amigo del beisbol, en noticia, en la liga de beisbol de primera fuerza, del club deportivo y Social Astros, me reportan que ganaron series Los Rieleros a Padres de Memo Lucio, en otro encuentro los Tigres de Jesús Armendáriz derrotan a Tigres Jr., también en la serie, es la primera, torneo corto Navideño, me dijeron.

LOS MAYOS de Navojoa, buscan llegar a la ronda final de campeonato, en liga de beisbol mexicana del Pacifico, informan de la llegada del norteamericano Mike Hart a la tribu del Mayos, reforzar con ello el roster en mira de la segunda vuelta, el pelotero nacido en Lowell, MA de 29 años, aportará su gran ofensiva al line up del mánager Matías Carrillo; Hart cuenta con experiencia en el béisbol de Estados Unidos en la NCAA (National Collegiate Athletic Association) donde defendía los colores de Massachusetts militando por 3 años (2014-16), donde bateó para .293 con 4 cuadrangulares, 18 carreras producidas y 61 imparables.

VESTIDOS y alborotados dejo Yasiel Puig a aficionados y directivos de Naranjeros de Hermosillo, el morenito tomo el vuelo, pero cambio el rumbo a Venezuela, en donde reporto con los Tiburones de la Guaira, el cambio mencionado se vino abajo, indicando que Puig si llegaba a México, reportaría con Águilas de Mexicali, ya que ellos tiene el derecho, mismo que lograron en un Draf de extranjeros, pero desde el 2021, ni modo de lo que se perdió Yasiel, de venir a conocer guapas chicas mexicanas y pechugonas que hay en sonora.