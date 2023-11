Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- HOLA raza comienzo otra semana con ustedes gracias a Dios, ya se caliente el ambiente en Liga Mexicana de beisbol de verano, otro de los equipos con deseos de ser protagonista en el 2024 son Bravos de León, aseguran ya la llegada de tres refuerzos siendo ellos el "tumba bardas" Marc Flores, en la esquina caliente de los verdes, tendrán a Zach Kirtley que en 2022 con los Algodoneros del Unión Laguna mostró buenas cosas con un fildeo de .967 y ser un bateador de contacto promediando para la cifra mágica de .300, en el picheo también contará Bravos con la incorporación de Jio Orozco, el relevista diestro estuvo en las granjas de los Yankees de Nueva York hasta antes de incorporarse en el 2022 a los Saraperos de Saltillo.

EN LIGA mexicana de beisbol, por segunda ocasión, primera desde 1979, el circuito de verano contará con 20 equipos: los Conspiradores de Querétaro se unen a la Zona Sur junto a los Diablos Rojos, Bravos, Pericos, Guerreros,el Águila, Olmecas, Leones, Tigres y Piratas; mientras que los Charros de Jalisco y los Dorados de Chihuahua competerán en la Zona Norte junto a los Acereros, Tecos, Rieleros, Algodoneros, Saraperos, Generales, Sultanes y Toros.

DIJERON QUE para el jueves 11 de abril será la fecha marcada con un círculo rojo en el calendario de todos los aficionados porque será el día del Juego Inaugural, cuando los Diablos Rojos del México visiten a los campeones Pericos de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán para poner en marcha la temporada 2024, las demás Series Inaugurales serán del 12 al 14 de abril: Chihuahua vs Unión Laguna, Durango vs Saltillo, Tijuana vs Monterrey, Jalisco vs Aguascalientes, Monclova vs Dos Laredos, Veracruz vs Oaxaca, Campeche vs Tabasco, Yucatán vs León y Querétaro vs Tigres, de mayo del 24 al 26 Juego de Estrellas en Veracruz

EN BEISBOL del Pacifico, explosivo ataque en la séptima entrada con 6 anotaciones, dan victoria a Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, derrotando a Charros de Jalisco con pizarra de 10 carreras a 3 y de esta forma quedarse con la serie por limpia, el nicaragüense JC Ramírez fue el encargado de abrir el cotejo, llevándose el triunfo en 5.1 innings lanzados, claro apoyado por efectivo bateo de Maikel Serrano, Efrén Navarro, Allen Córdoba, Carlos Sepúlveda, Taiki Sekine y Ben Akilnski, por Charros de Jalisco hubo jonrón de 2 carreras de Japhet Amador que puso los cartones, hoy Yaquis reciben la visita de los Sultanes de Monterrey.

ACERERITOS de Monclova, continúa pasando por gran momento en Liga Juvenil Coahuilense de beisbol, sigue en la cima, al derrotar en dos ocasiones a sultanes con pizarras de 12-1 y 30 carreras a 0, la novedad de que el chamaco Braulio Cavero bateó el Ciclo, primer récord que abren en este circuito, en estos duelos de acereros ante Sultanes, los lanzadores de la victoria fueron Jonathan "Súper Conito Power" Ovalle y Pablo Moreno, destacando despiadado bateo de Oscar Jiménez, Gustavo Córdova, Valentín Gámez, Miguel Palos, Jairo Salazar y el mismo Braulio Cavero,