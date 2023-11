Ráfagas Deportivas

BUENOS DIAS.- YA COMENZARON a hacer algunos ajustes en sus roster de jugadores, equipos de LMB para la edición 2024, el club Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agentes libres a Gonzalo Guadalupe Ochoa Campos (jugador nacido en México), y Anderson Pujols Severino, Z/Z, P, Santo Domingo, Rep. Dominicana extranjero,, el club Leones de Yucatán cedió de manera definitiva los derechos de Joshua Jonathan Guzmán Cruces, D/D, P, Los Ángeles, California, EUA, al club Piratas de Campeche, Leones de Yucatán registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Adrián José Mendoza Almeida, Puerto Cabello, Ven., Tigres de Quintana Roo dio de baja en LMB a Carlos Antonio de León Montalvo, Bravos de León registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Taiki Tashiro, Z/Z, P, Kanagawa, Japón.

SARAPEROS De Saltillo, presentó en rueda de prensa este lunes al ex ligamayorista obregonense Alfredo Amézaga como manager, para la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, le dieron la bienvenida el Ing. César H. Cantú, presidente del consejo de administración, el Licenciado

Edgar Zerrweck, director general de los Saraperos de Saltillo, el Lic Jorge

Verástegui, director de relaciones institucionales de Grupo Alianza y el Sr. José Luis García, director deportivo de los Saraperos de Saltillo, Alfredo Amézaga dijo: "Estoy feliz de estar en Saltillo y ser manager del equipo.

ESTA semana o sea desde hoy, inician los juegos de cuartos de final en futbol máster Oro Plus de Monclova, a los representantes de equipos, se les notifica, no alinear a jugadores expulsados, porque pierden su encuentro, la lista la integran, Jorge Luis Martínez Puente, José Mario Castro, Guadalupe Rodríguez Mora, Julio César Escobedo Vázquez, Carlos Contreras Aguilar, Pablo Pérez García, Jesús Arturo Palomo, Josué Chávez Vargas, Juan Fidencio Ramos Bernal, Juan Hermilo Fuentes Méndez, Jesús García Campod, Daniel Mateo Castro.

WILMER Rios, continua sumando puntos a su favor, el lanzador derecho de los Naranjeros de Hermosillo parece haber encontrado el ritmo de estrella que lo caracteriza, llevándose el nombramiento al Pitcher de la Semana 7, Ríos tuvo dos aperturas en la semana que clausuró la primera vuelta y aperturó el complemento de la Temporada 2023-2024, el mexicano brilló en ambas llevándose una victoria al ponchar a 12 rivales en 13.1 innings lanzados tolerando 10 hits, con efectividad de 0.68 al chocar frente a Cañeros de Los Mochis y Águilas de Mexicali, un trabajo perfecto del hijo del inmortal Chito Ríos.

Al señalar que le tocó vivir una gran etapa de 15 temporadas con la franela de los Tomateros de Culiacán, segunda base regiomontana, Ramiro Peña, dijo que buscará despedirse de la "Nación Guinda". Ramiro reconoció que no será la última ocasión que se presente el cambio de un jugador identificado con una franquicia, y simplemente se confirmó que en el mundo del béisbol hay cosas en las que los peloteros no tienen el control. "Eso ya no es decisión mía, hay cosas que uno no puede controlar, si ellos decidieron eso pues bueno, adelante", declaró el capitán de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana de Beisbol.