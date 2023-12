Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS... AL ROJO vivo las acciones en Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, todos quieren estar en la final de campeonato, y representar a México en la Serie del Caribe, a celebrar en Enero-Febrero 2024 Miami Florida, en esta segunda vuelta está en la cima con 7-2 Naranjeros de Hermosillo, en segundo Cañeros de los Mochis con 6-3, después cinco equipos están empatados con 5-4 Yaquis de Ciudad Obregón Sonora, Águilas de Mexicali, Charros de Jalisco, Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave, ya se acerca la fecha final de este campeonato en su rol normal.

TAMBIÉN YA preparan su Raund Robín las ligas de Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Cuba y Venezuela, en este último circuito, dieron a conocer que la gerencia de los Tiburones de La Guaira, anunció este lunes por la madrugada el regreso de Ozzie Guillen como mánager para la Temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) luego de la renuncia de Edgardo Alfonso como dirigente de una de las divisas con más expectativas en todo el beisbol venezolano, Oswaldo Guillén es un hombre con vasta experiencia en beisbol de Grandes Ligas, por cierto aquí en Monclova, Horacio Piña le hizo una entrevista, cuando al lado de Dusty Baker fueron invitados especiales del Licenciado Gerardo Benavides Pape.

AHORA como nuevo mánager de los Tiburones de La Guaira, los va a llevar a la serie de Play Off, no como comodín, sino con números propios, Guillen vuelve al mando de Tiburones después de una primera etapa en la que condujo al equipo de 2016 a 2019, los Tiburones se encuentra en la quinta posición de la tabla de clasificaciones con marca de 17-19 pese a contar con un roster de importantes peloteros como Maikel García, Miguel Rojas y Ronald Acuña Jr.

EN Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, cerraron rol normal en Grupo Uno, lo Aztecas de Taxímetros, me platicó el "Chato" Cárdenas, que tienen boleto para Play Off, aunque me dio una mala noticia de que Gerardo Carmona, grandiosa leyenda del beisbol amateur y ahora recreativo de Frontera, se encuentra delicado de salud, creo que todos debemos orar porque Dios le dé completa salud, bueno otros de los equipos que también estarán en Play Off Democracia Sindical y Águilas Bellavista, así como Rancheros de Fernando Soto.

YA ESTÁ a punto de cerrar, la convocatoria de entrega de Astros 2023, creo que este 15 de diciembre, ya disponemos de 45 solicitudes, y hay que revisarlas después del día 17, por lo anterior, invitó a los representantes de equipos que llevan sus cédulas de registro.

Los Cañeros de Los Mochis, desean el bicampeonato, en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico y por esta razón, logran la contratación del bateador dominicano Steven Moya, me platicaron que Steven Moya, hijo de padres dominicanos, nació el 9 de agosto de 1991 en Río Piedras, Puerto Rico. Es un bateador zurdo de casi 120 kilos y poco más de 2 metros, este chamaco hizo su debut profesional en el 2009 cuando fue firmado por los Tigres de Detroit y jugó en las menores donde consiguió varios logros individuales.