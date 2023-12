Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- SORPRESAS hubo este domingo en Play Off de las Ligas Recreativas de Beisbol de 50 Años, en campo del Chacho Córdova, los Aztecas de Taxímetros Guadalupe Oriente eliminaron a los Rancheros de Estancias de Fernando Soto, fue un gran encuentro, un duelo inicial entre el ganador Amado Gutiérrez y el derrotado Felipe Mena, por ahí hubo batazos claves del chamaco de la capital del Cono Luis Salazar, en otro frente mala noticia los Broncos de Merco, comandados por Juan Pablo Palacios, también les tocaron las golondrinas a los Tuzos, los súper líder, fueron dormidos por los disparos rompientes de Alejandro Cruz y culminan su etapa de Play Off con dos derrotas consecutivas.

YA tarde me llegaron los resultados de Rilos y Bravos, los primeros logran la victoria y parece ser que la serie ya está empatada, me dijeron que el "Azul" Carlos Sánchez, el hermano de mi compadre "Chelelo" Sánchez, le dio la victoria a Rilos, siendo el chamaco de Estancias Genaro Sánchez, quien se adjudicó la derrota, mañana en la edición de La Voz de Monclova, le voy a dar espacio a estos juegos, es más si tienen fotos, me la envían a mi WhatsApp 866 209 03 18.

ANDUVE de emigrante en los Estados Unidos, bueno aquí cerquita, me dijeron que ya Acereros de Monclova, tiene un short stop de lujo, hasta me dan ganas de decirle quien es, pero mejor lo dejo, es una regalo de Navidad, la Ola de Acero, tendrá otra imagen, caras nuevas que llegarán, para apoyar al timonel de Monterrey Homar Rojas, que desea otro título para lo que será en el 2024 la nueva capital del Acero, en América Latina.

AGRADABLE noticia, me informa de Liga Mexicana del Pacífico, que el lanzador de Acereros de Monclova en verano y actualmente de Naranjeros de Hermosillo en el Pacífico Wilmer Ríos, volvió a ser nombrado como el pitcher de la semana 10, recuerdan que hace cinco semanas anteriores, recibió esta misma distinción tuvo dos excelentes salidas esta semana, primero con Algodoneros de Guasave y Ríos tuvo en esta última semana, apertura en casa contra los Algodoneros de Guasave, obteniendo la victoria en su apertura, donde trabajó por espacio de 8 entradas, tolerando únicamente 3 hits con 7 ponches, con tres lanzadores de igual calidad, que contrate la Furia Azul, podemos decir que estaremos en otra final de campeonato en el 2024, lo bueno que ya no está Joe Meléndez, que traía puro material de segunda.

EN LIGA Juvenil Coahuilense de Beisbol, me informa el Ingeniero Alfredo De la Cruz, el mejor en estadísticas del beisbol profesional, que hasta el 13 de enero del 2024, inician los juegos de Play Off de este circuito, dos en estadio Monclova y tres si es necesario en el Francisco I. Madero de Saltillo, Acereros VS Saltillo Nos Une, en Ramos Arizpe dos juegos entre Red Sox y San Dieguito 13 de enero, después el 20 juegan en el Abraham Curvelo de Saltillo, claro si son necesario los tres encuentros, primero a disfrutar de Navidad y Año Nuevo.