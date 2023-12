Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.-ESTE viernes pasado un grupo de jóvenes, recibieron su certificado de estudios como excelentes beisbolistas, en la primera generación del Club de Beisbol Toros de Tijuana, Ricardo Williamson gerente deportivo del Club, dijo que desde el 14 de septiembre niños y jóvenes de seis y hasta los 16 años, gozaron todas las tardes del privilegio de aprender de una manera divertida en el estadio donde juegan sus ídolos y con la ilusión de algún día alinear con Toros de Tijuana, el talento se desbordó con un nutrido grupo de educandos que recibió la invitación para participar en el más reciente Showcase que el conjunto fronterizo montó para buscadores de organizaciones de Grandes Ligas, la experiencia fue invaluable al contar todos ellos con la leyenda Vicente "Huevo" Romo como instructor, junto a Juan Beltrán, Ramón Pacheco, Víctor Durán, Adrián Guerra, Miguel Pérez y Raúl Cano como instructores.

EXCELENTE Convivio, el Club Águilas de Mexicali celebró su tradicional posada con los Representantes de los Medios de Comunicación de la localidad, eso en verdad es bastante aceptable, aquí nosotros los que escribimos deportes, realizamos nuestra posada, y nadie dijo ahí está esto, solo Rey Carmona de la Liga de Fútbol estuvo presentes, en la reunión de Águilas de Mexicali, el anfitrión, fue el CP Dio Alberto Murillo Rogers, Presidente del Club, se reunió con reporteros, fotógrafos, camarógrafos, editores y directores de los principales diarios, estaciones de radio, televisoras de la ciudad, redes sociales y especialistas de la prensa deportiva de la comunidad.

ME encontré a Julio Martínez, presidente de la Liga Recreativa de Béisbol de 40 Años, me dijo que da por terminado el rol de juegos y que en enero 6 inician los Play Off, Rieleros de Roberto Piña van ante Yankees, y Estrellas Orientales ante Diablos quedan sembrados Chatarreros el líder y Ángeles el sublíder, en las últimas estadísticas informan que Jesús Sánchez de Chatarreros, terminó como líder bateador con promedio de .676, como segundo bateador Néstor Zertuche de Rieleros, en el departamento de pitcheo el mejor fue con 5-0 Eduardo Mancha de Rieleros, con 3-0 Jesús Aurelio Rodríguez de Chatarreros y Carlos García de Ángeles, el campeón en cuadrangulares con 3 José De la Cruz del equipo Diablos.

CULMINA en beisbol profesional Dominicano, su calendario regular, estando ya los equipos amarrados para el Round Robin, siendo ellos los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales son las escuadras que ya aseguraron estar presentes en la etapa de Todos vs Todos, pero todavía faltan los dos invitados, que saldrán, de los Leones del Escogido (#3), Tigres del Licey (#4), Águilas Cibaeñas (#5) y Toros del Este (#6) llegan a la parte final del calendario ocupando del tercero al sexto sitio de la tabla de posiciones y son ellos los que pelean por los dos accesos libres para el Round Robin.

ME REPORTÓ Juan Castillo Borjas, que Coahuila se coronó campeón, en el Campeonato Nacional de la Asociación Mexicana Deportiva de Básquetbol (ADEMEBA) U13 Femenil, evento que se llevó a cabo en León, Guanajuato, luego de pasar la fase de grupos de manera invicta, con victorias sobre Quintana Roo, Estado de México y Tamaulipas, la quinteta coahuilense venció en octavos de final a su similar de Chiapas 70-47.