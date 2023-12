Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- HACE un par de días, el Club de Béisbol Acereros de Monclova, anunció la contratación de Marcus Chiu, que cubrirá la inicial o bien en los jardines, de la Furia Azul, dicen que Chiu batea y tira a la derecha, fue firmado en 2017 por Dodgers de Los Ángeles, en 2021 fue tomado vía regla 5 por Marlins de Miami con quienes estuvo par de años, su llegada reforzará el probable orden al bate de Homar Rojas, siendo un elemento que a la defensa puede jugar principalmente la primera base y los jardines; aunque en su carrera también ha sido SS, 2B y 3B, dijeron que el versátil defensivo y nuevo refuerzo de Acereros viene de un verano de 18 dobles, 18 home runs y 15 robos de base con Lake Country, que tiene 26 años y originario de Novato, California; el bateador Marcus Chiu es oficialmente parte de Acereros de Monclova, su llegada en materia de refuerzos extranjeros se agrega a la de los venezolanos Aldrem Corredor que actualmente batea .329 con Leones del Caracas y Jecksson Flores que colecciona 46 imparables, 12 de ellos dobletes con Cardenales de Lara, ambos en Liga Invernal Venezolana.

EN OTRA noticia de LMB, los Diablos Rojos del México siguen fortaleciendo su staff de lanzadores para la Temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) al integrar a sus filas al lanzador derecho de Venezuela, Wilmer Font, este pelotero, llega al conjunto escarlata con una carrera en la que ha jugado en Grandes Ligas, en Corea, en Ligas Independientes y en su país, un camino que inició en 2007 en las sucursales de los Texas Rangers, en 2012 cumplió su sueño al debutar en MLB, donde jugó en seis temporadas con los Rangers, Toronto, Tampa Bay, Mets, Dodgers y Oakland, acumulando 96 apariciones.

LA LIGA de Futbol Municipal de Monclova, me dice Rey Carmona presidente del circuito, me dice que este domingo 24 y 31 de diciembre, se suspenden las acciones con motivo de la Navidad y la llegada del Año Nuevo, esto con el fin de que jugadores disfruten en familia estos días, también en ciudad Frontera, hay suspensión de juegos en futbol, y también me informan que no juegan Play Off en Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, bueno que la pasen bien Feliz Navidad.

NOTICIAS DE Tijuana, informan que uno de los baluartes para el campeonato del 2021 regresará a Toros de Tijuana, ya confirmaron la contratación de Teddy Stankiewicz para la temporada 2024 de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), así lo anunció Ricardo Williamson, gerente deportivo del conjunto fronterizo, este estelar lanzador derecho de treinta años fue el artífice de la victoria durante el séptimo juego de la Serie del Rey el 15 de septiembre del 2021, al comandar a la embestida a una victoria de 3-0 que significó la segunda corona en la historia del club.

TAMBIÉN la directiva de los Diablos Rojos del México sigue trabajando en el armado del roster para la Temporada 2024 y confirma el regreso del jardinero venezolano Ramón Flores, el nacido en Barinas, Venezuela, estará de nueva cuenta con el equipo, con lo que va a cumplir con su tercera campaña con la Novena Escarlata, después de que llegará a la escuadra en el 2022.