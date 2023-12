Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EN Monclova, contamos con la grata presencia del director de umpires de Liga Mexicana de Beisbol, Luis Alberto Ramírez Rosas, voy a buscarlo para platicar con el sobre los cambios importantes que se van a realizar en el reglamento de Liga Mexicana de Beisbol, Alberto es pieza importante en el buen desarrollo del circuito, ya que es el director general de umpires con vasta experiencia, han participado en infinidad de finales de campeonato, en Series del Caribe y Campeonatos Mundiales de Beisbol, gracias a su intervención umpires de Monclova, sancionaron en LMB como Juan Mario Rodríguez (+), Jesús y Daniel Toledo, este último todavía activo.

TAMBIÉN, llegó de Querétaro el amigo Roberto López Vázquez, cátcher titular de aquel equipo infantil de beisbol, Pequeños Gigantes de la colonia Deportivo, que dirigían mi hermano Eloy Ortiz y el "Loco" Mena el patriarca de la brillante dinastía de beisbolistas de la Zona del Silencio, cada año Roberto Viene a visitar a sus familiares, bienvenido amigo.

A PUNTO de concluir por la llegada del Año Nuevo, los juegos de la Liga Mexicana del Pacífico, anoche el lanzador de Monclova, Juan Pablo Téllez iba en busca de su primera victoria, aseguraban que iba a abrir por los Venados, ante los Cañeros de los Mochis, Téllez tiene 3 derrotas en nueve salidas, con porcentaje en carreras limpias admitidas 4.25, mientras que el "Látigo" Francisco Ríos lanzador de Sultanes de Monterrey, camina con una victoria 4 derrotas y en ocho salidas para promedio en carreras limpias de 8.47.

CONTINÚAN los equipos realizando contrataciones, una de ellas José Meléndez, Director Deportivo de la organización tabasqueña estuvo a inicios del mes de diciembre en Nashville, Tennessee, para las reuniones invernales y después pasó a República Dominicana, para estar en pláticas con diversos peloteros que se tienen en el radar, como lo comentó hace unos días en una entrevista, habrá mas cambios en la organización, aún con los movimientos que se han realizado en el cuerpo técnico y de algunos jugadores, todavía falta un 75% para redondear al plantel, así que queda mucho trabajo por hacer, por lo pronto ha logrado la firma de un ex big leaguer, nacido en Santiago de Cuba, en la región oriental de la isla Adeiny Hechavarría Barrera, estuvo en la gran carpa con Toronto Blue Jays, después pasó a Miami Marlins, Tampa Bay Rays, Pittsburgh Pirates, New York Yankees, New York Mets y Braves.

RESPONDIÓ la ofensiva de Venados de Mazatlán, festejó con victoria la llegada de Nochebuena, con gran remontada vencieron 7 carreras a 4 a Charros de Jalisco, en el inicio de la última serie del 2023 en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, los Venados perdían 4-0 en las tres primeras entradas, dijeron que Randy Romero logró doblete para abrir tanda, Alex Liddi sacó pasaporte y tras elevado de Ramiro Peña vinieron imparables de Niño Vásquez y Jesús "Cacao" Valdez, así como bola ocupada de José Gaitán para las producciones de los locales.