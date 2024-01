Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EQUIPOS de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, modifica su roster de jugadores, y logran contrataciones, los Conspiradores de Querétaro registró en LMB como agentes libres a Jesús Linárez Santana de República Dominicana, a Jorge Alberto Martínez Roque de la Habana, Cuba; Carlos Angenis Paulino Díaz cátcher de Puerto Plata, Rep. Dominicana, y Rubí Silva Nóguez, D/Z, OF, La Habana, Cuba, los Dorados de Chihuahua dieron de baja en LMB a Jesús Adalberto Marriaga Montalvo de Colombia y Néstor Alberto Molina Marrero de Valencia, Venezuela, así mismo aceptaron el retiro Voluntario a Amadeo Zazueta.

BRAVOS de León dio de baja en Rookie a César Humberto Olivarría Murrieta, y a Luis Carlos Reyes Flores, así mismo, colocó en Rookie a Juan Pablo Cervantes Morales, D/D, P, Monterrey, NL; David Azrael Hernández Peraza, D/D, OF, Mérida, Yuc., y Marco Antonio Jacobo Cárdenas, D/D, P, Delicias, Chih, finalmente, registró en su cuerpo técnico a Jhadiel Elías Ancona (trainer), el club Pericos de Puebla registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Darnell Thomas Sweeney, D/A, IF, Florida, EUA.

TAMBIÉN los Guerreros de Oaxaca quieren armar un buen equipo, ya que anunciaron a 15 peloteros extranjeros; también ha repatriado a nacionales, pero solamente les falta una pequeña gran cosa: el mánager, ¡aquí está el detalle como decía el Cantinflas! Creo que lo primero es el mánager, recordamos que el año del 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol la comenzó el oaxaqueño Gerónimo Gil Reyes, pero fue sustituido por Daniel "Travieso" Fernández, quien es el coordinador deportivo de la Academia Alfredo Harp Helú, ya tiene amarrados a Anthony Herrera (PD), Pablo Guillén (PD), Solomon Bates (PD), Zach Matson (PZ), Anderson Severino (PZ), Joel César (PD) y Alexander Vizcaíno (PD) entre otros.

YA DESPERTÓ la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, y como por años lo hizo su señor padre Juan Reyna.(+), regresa a fomentar el deporte, que le costaba, nos cortó, pero sus razones tendría, ahora está haciendo una atenta invitación a la primera edición de la Liga de Beisbol Sacramento, la liga estará enfocada, en fabricar nuevo talentos, pero también rescatar veteranos que han brillado en el beisbol regional, jugadores locales y los que lleguen, para más información 8662054998, se invita a mánager, la cita es el día 15 de enero a la primer junta informativa, donde se verán las bases y reglas de este torneo.

HOY REANUDAN acciones en Liga Ranchera de Beisbol, le agradezco solo a mi ahijado Ingeniero Alfredo De la Cruz, la información que me envía, los directivos ni las gracias, bueno allá ellos, hoy en Sacramento Astros recibe a XX de Estancias, en parque Armando "Güero" Pruneda, de Frontera Ferrocarrileros estarán ante Halcones CEUC, en Parque Ferrocarrilero Rangers enfrentará a Mets, le toca descanso a los Mets de DAMASCO de Luis Esquivel.

MAYOS DE Navojoa ya están en la lona, ya que en dramático y emocionante encuentro los Naranjeros de Hermosillo vencieron en extra innings tres carreras a dos a los Mayos y de esta forma tomar ventaja de tres juegos a uno en la serie de primera ronda de los Playoffs 2024, los Naranjeros se colocó al frente en la misma primera entrada ante Octavio Acosta cuando Jasson Atondo negoció base por bola, posteriormente se estafó la segunda base y anotó gracias a imparable al jardín central de Isaac Paredes.