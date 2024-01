Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTÁ teniendo buena aceptación la venta de bonos, en organizaciones de Beisbol de Verano en la Zona Sur, uno de ellos es Oaxaca en donde la directiva del Club de Beisbol "Guerreros de Oaxaca", anuncia de manera oficial el regreso del joven infielder Pedro Castellano Jr., quien después de haber concluido el préstamo por la temporada 2023 con los Tigres de Quintana Roo, estará defendiendo nuevamente el jersey bélico, Castellano Jr debutó en la LMB con la tribu bélica en el 2022, donde disputó ocho encuentros, aunque el primer imparable llegó un 5 de mayo del 2023 frente a los Rieleros de Aguascalientes y al cerrador Carlos Belén.

TAMBIÉN LOS Diablos Rojos de México, están reforzando su alineación, ayer informaron en rueda de prensa, el regreso de Ricardo Pinto, los Diablos cuentan con 8 refuerzos extranjeros confirmados hasta el momento para la Temporada 2024, una lista completada por Franklin Barreto (infielder), JC Mejía (pitcher), Steven Moyers (pitcher), Michael Mariot (pitcher), Nick Raquet (pitcher), Ramón Flores (jardinero) y Wilmer Font (pitcher), ya veremos quién se queda, lo que si les platicó, es que el conjunto capitalino, ya está desesperado por conquistar un campeonato.

POR FIN reportó Julio Martínez, dueño de la Liga Recreativa de 40 Años, me informó que este sábado inicia los juegos de Play Off, serie de tres a ganar dos y la final, en parque infantil los líder Chatarreros enfrentarán a los Rieleros de Ciudad Frontera, en parque Armando "Güero" Pruneda los Ángeles reciben a Diablos, los encuentros inician a las 15:30 horas, hasta el momento no existen favoritos, todos tienen con que llegar la final de campeonato.

MUCHAS Sorpresas, habrá en la edición 2024 del Beisbol de Verano, es que todos los equipos, están contratando, peloteros desconocidos en el circuito, bueno la mayoría, por ejemplo los Tecolotes de los Dos Laredos contrató como agente libre al lanzador Venezolano Junior José Guerra Maurera, asimismo, registró en su cuerpo técnico a Endy de Jesús Chávez Meza (coach), Augusto Antonio Bautista (coach), y David Antonio Davalillo (coach), losa Rieleros de Aguascalientes también informaron que registró como agentes libres, no nacidos en México, al japonés Ryo Negishi lanzador derecho, al Dominicano Yasel José Santana García, y al estadounidense Nueva York Shea Ryan Spitzbarth, dando de baja a Yeizo José Campos Mayorga Venezolano, al cubano Roilán Robert Portuondo Favier, y a su paisano Luis Miguel Romero Mansfarroll.

POR su parte los Toros de Tijuana, va a tener talento en pretemporada, suben de Rookie a LMB a Luis Manuel Ochoa Luna lanzador, Fernando Olguín Gaitán pitcher, Rickey Mark Ramírez pitcher, Víctor Ruiz Ramírez infilder, y Víctor Manuel Sepúlveda Torres, los Olmecas de Tabasco registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) Adeiny Hechavarría Barrera, D/D, IF, Santiago de Cuba, y colocó en Rookie, procedente de No Profesionales, a José Aarón Sosa Lozano, D/D, P, Cárdenas, Tabasco, veremos como la pinta a Joe Meléndez en su debut, con este conjunto.

HOY miércoles inicia pretemporada el equipo femenil de softbol del Águila de Veracruz, ellos tendrán como cuartel general el estadio "Beto Ávila", la mánager es Flor Imperial, dijeron que el equipo ya está completo, el 25 de enero el Águila visita a Sultanas de Monterrey.