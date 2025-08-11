5 minutos de grilla

El relevo generacional en los ayuntamientos es positivo, pues la gente joven llega con nuevas ideas, por esta razón deben ser incluidos, pues no están viciados.

En Frontera, el regidor de Agua Potable, Carlos Siller Beltrán, está dejando muy claro lo que busca al atender con diligencia la misión encomendada.

Hijo de tigre, pintito, está provechando su paso por esta cartera tan importante, su relación directa con las necesidades de la población la está aprovechando.

El agua es primordial para la sociedad para atender este renglón en el ayuntamiento rielero no podía haber quedado en mejores manos, como siempre sucede, ya empezó el fuego amigo, pues le ven patas de jinete.

Hasta la próxima.