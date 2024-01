Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- AYER amaneció congelada nuestra ciudad de Monclova, llegó el frente frío, pero hay que cuidarse, esto apenas inicia y termina hasta el domingo con 16/6 para que asista la raza beisbolera y futbolera a sus encuentros... EN Mexicali, Baja California, los Naranjeros de Hermosillo blanquearon este lunes siete carreras a cero a los Águilas de Mexicali para completar la barrida en la semifinal y lograr así su boleto a la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, bateo de Irving López, José Cardona, Isaac Paredes y Aarón Alterr contribuyeron a la victoria, ahora a esperar el ganador entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, los Tomateros ganaron este lunes.

EN ROUND Robin del beisbol Venezolano, informan que el equipo Tiburones de La Guaira se convirtieron el primer clasificado a la Final LVBP 2024 después de derrotar por 12-5 a los Bravos de Margarita este lunes en el Estadio Universitario, volviendo a la pelea por el título de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, resta casi una semana de Round Robin en el beisbol venezolano, Tiburones aseguró su lugar en la Gran Final pues, con la victoria del Caracas en Barquisimeto, el peor escenario les asegurará un triple empate con Leones y Cardenales, todos con marca de 10-6, lo malo que La Guaira no contará con Ronald Acuña Jr. en la Final del beisbol venezolano y ya que el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tiene algunos compromisos en Estados Unidos durante los últimos días de este mes en curso.

AYERS SALUD por vía celular, al amigo de todos los beisbolistas, Juan Manuel Hernández, la popular "Perica" de Monclova, me platicó, "Me siento bien Ramiro, pero claro, me hace falta el calor de ustedes", tiene razón la Perica, hasta nosotros lo extrañamos pues nos llevaba a los Juegos de Play Off de Acereros y no se diga a la Serie del Caribe, lástima que un cafre de esos, que se ponen locos en sector Oriente, se cruzara en su camino, pero gracias a Dios, ahí la lleva, "Ramiro, me dice, Juan Manuel, con la ayuda y bendiciones de Dios, en este año ya estaré con ustedes.

Y YA QUE hablé de la Serie del Caribe 2024, que a inicios del mes que entra se celebra en el loanDepot Park, me informan ya ha superado el éxito del Clásico Mundial de Beisbol que se jugó en la misma sede el año pasado aun cuando no se conocen los equipos que disputarán el principal torneo de campeones de la pelota invernal. Sin embargo, el comité organizador se frota las manos por tener a tres equipos en específico para encumbrar el evento en todo lo alto, inclusive aseguran que para los primeros cuatro juegos nocturnos ya tienen proyecciones que rebasan los 35 mil asistentes, siendo el primero de ellos entre Venezuela y República Dominicana, ellos casi aseguran que estos dos países, pueden llegar a la final, de esta primera Serie del Caribe que se celebrará en un estadio de las Grandes Ligas, en el 90 en Miami Florida fue todo un fracaso.

AYER me habló de la organización de los Toros de Tijuana, el gerente deportivo, que es nativo de Monclova Ricardo Williamson, me platicó que en este 2024 regresa al encierro de los astados, J. C. Escarra, Roel Ramírez, Junior Lake y Ricardo Rodríguez, o sea para la temporada 2024 de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y además, dijo contarán con los servicios de Matt Clark, nuestra meta es llegar a la final en Zona Norte, queremos ser protagonistas.