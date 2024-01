Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ME INFORMAN de Nuevo Laredo, que los aficionados fieles seguidores de Tecolotes de los Laredos, están respondiendo en la compra de sus abonos para la edición 2024 del Beisbol Mexicano de Verano, según el amigo Juan Alanís, directivos de la organización están firmes, que Tecos siga siendo contendiente y buscará poner fin a un ayuno de poco más de 34 años sin un campeonato, la Serie Inaugural se disputará en la frontera del béisbol frente a Acereros de Monclova, del 12 al 14 de abril, la campaña, de hecho, iniciará en el Uni-Trade Stadium y los dos restantes juegos se disputarán en el Parque La Junta, después Tecolotes sale a Durango a enfrentar a Generales.

EN VARIOS equipos de Liga Mexicana, buscan los refuerzos necesarios para llegar a la final en sus Zonas Norte y Sur, según los movimientos de ayer, el club Piratas de Campeche dio de baja en LMB a Xavier Alexander Batista García dominicano y al mochiteco Marco Antonio Avena Martínez de Liga (Rookie), Bravos de León firmó como agente libre al cubano Naikys Piedra González, el club Guerreros de Oaxaca cedió de manera definitiva los derechos de Carlos Armando Pacheco De los Santos y Christian Ibarra, al club Dorados de Chihuahua, este último equipo dio de baja a Alfredo Meza y alta en cuerpo técnico a Luis Fernando Méndez.

TAMBIÉN informó LMB que Toros de Tijuana logra firma del dominicano Adonis García del Rosario, el Club Tecos de los Dos Laredos registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Emilker José Guzmán Beomón de Caracas Venezuela, en beisbol de Puerto Rico, los Criollos de Caguas, vencieron 4 carreras a 1 a Gigantes de Carolina, obteniendo el campeonato número 21 en beisbol profesional "Roberto Clemente" de Puerto Rico, buen trabajo del mánager Yadier Molina, que por cierto fue expulsado, eso dio motivo a la unión de sus discípulos, que lo apoyaron en todo, ahora se preparan para viajar a Miami a la Serie de Béisbol del Caribe.

ESTE viernes 26 de enero, será la segunda reunión de representantes de equipos para tomar parte en la edición 2024 de la Liga Instruccional de Beisbol del Norte de Coahuila, esperan la llegada de más equipos, aunque cuentan que ya están listos Bisontes de Saltillo, Barreteros de Barroterán, Halcones del CEUC de Monclova, Lobos de los Cinco Manantiales, Agricultores de Morelos, confirmando el regreso de los campeones Carboneros de Nava, falta por llegar Mineros de Nueva Rosita, informan que Mets de Cloete, ahora será Mets de Sabinas, ellos tendrán una alianza con Saraperos de Saltillo, este equipo proporcionará jugadores los domingos, ya veremos cuando se reportan este viernes en Nueva Rosita.

QUIEN sabe como vaya a quedar el asunto del empresario Venezolano Carlos Lazo, dueño de los Generales de Durango, es altamente probable que el equipo no participe este año en la Liga Mexicana de Beisbol, por la temporada 2024, claro que eso no impide que el circuito, siga su marcha, o sea no se modifica el rol, solo descansará el equipo que le toque jugar con Generales, y los peloteros se pueden contratar con Chihuahua o Querétaro.