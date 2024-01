Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- YA ES OFICIAL, Valentín Gámez, es nombrado por la organización de Acereros de Monclova, como gerente deportivo del Club, según comunicado que envió Lenin Orduño de prensa y difusión, en fin ya Valentín conoce los pormenores de lo que sucede en la cueva de la Furia Azul, ojalá y que cuente con buenos contactos, para firmar a peloteros no nacidos en México, solo que hay que ir a buscarlos, por lo pronto ya invitó a la afición que se vayan acercando a adquirir su acerobono, con respecto al incógnita que existe sobre la contratación de Carlyle Turley, que aseguran ya había firmado contrato con un equipo de Japón, solo hay que esperar, puede que llegue después, eso lo veremos a inicios de temporada, aunque me comentan hay otro lanzador con la misma experiencia, que se venga a unir al bullpen, en donde deben estar Wilmer Ríos, Fernander Chávez, ZacGrotz, Stevie Ledezma, el monclovense Juan Pablo Téllez, Edgar Arredondo, Jasiel Ochoa y Francisco Ríos, todos ellos abridores.

PERO TAMBIÉN, los aficionados de Monclova y la región, esperan buenos resultados de los relevistas, de Vidal Nuño, Wirfirn Obispo, Chester Pimentel, Zach Phillis, Luis Rico, Carlos Bustamante, Joe Riley, EI Alaniz, Jake Barrett. Joe Pulido y Ernesto Zaragoza, entre otros, también tiene en el roster, a José Rolando Mora y Kylie Serrano, ojalá y que demuestren primero en juegos de pretemporada y después tienen que tener excelente respuesta en temporada y buscar triunfos para que Acereros, llegue a obtener el objetivo que deben buscar, llegar a los Play Off de Zona Norte.

KARATECAS de Coahuila, seis de Medina Champions Club, viajaron ayer a Oaxtepec Morelos, para estar presentes en el selectivo nacional de Karate, buscando boleto para el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil 2024 a celebrar en marzo en Managua Nicaragua, hoy en Oaxtepec Morelos inicia este evento y culmina este 28 de enero, Monclova lleva dignos representantes y les aseguro estarán presentes después en el Centroamericano y del Caribe, nuestra gente es especialista en Kumite y karate.

DE TOROS de Tijuana me informa Ricardo Williamson gerente deportivo que el bullpen de Toros, estará caliente con la poderosa recta de Darién Núñez, quien se incluirá en el padrón de lanzadores fronterizos para la temporada 2024 de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), habrá fuego en el calentadero con "Piedras" que superan las 95 millas por hora es lo que aportará el zurdo cubano de treinta años que alcanzó las Grandes Ligas con Dodgers de Los Ángeles en la campaña 2021, el anunció de la llegada del isleño, lo hizo a los medios deportivos Ricardo Williamson, gerente deportivo del conjunto tijuanense.

ME informa me ahijado Fred De la Cruz, que este domingo inician la primera ronda de juegos de Play Off en liga Ranchera de beisbol, dos encuentros de los cinco que se van a enfrentar todos a siete entradas, en parque Ferrocarrilero, se dará cita los Mets que llevan de rivales a Halcones del CEUC, en campo Chacho Córdova, enfrentan Rangers de ciudad Frontera ante XX de Estancias, ojalá y los directivos se pongan la playera, y apoyen con fotos de los equipos.