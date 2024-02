Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- CONTINÚA las organizaciones beisboleras de México, reforzado sus departamentos, con el fin de llegar a juegos de postemporada en sus respectivas zonas, la directiva del club Guerreros de Oaxaca, anuncia la llegada del lanzador dominicano Jojanse Torres, pelotero que viene a aportar experiencia y velocidad en el bullpen oaxaqueño, a sus 22 años, Torres fue firmado por la organización de Grandes Ligas con los Astros de Houston, militando por 4 años en sucursales, con número aceptables y sobre todo mostrando un gran repertorio y velocidad en el brazo con rectas de hasta 95-96 MPH, guerreros cuenta con un total de 3 representantes en la Serie del Caribe, quienes son Zach Matson (México), Anthony Herrera (Curazao) y Jojanse Torres (Venezuela).

DESASTROSA la actuación que tuvo la Selección de México en la Serie de Béisbol del Caribe, que termina mañana, lo bueno que ante una entrada de 6227 aficionados en el loanDepot Park, lograron la victoria de la honra ganando a Nicaragua por pizarra de 5 carreras por 2, en esta victoria los Aztecas contaron con bateo de Aarón Altherr, Agustín Murillo, Juan Carlos Gamboa y Sergio Burruel, el ganador fue Manny Barreda (1-1) con 5 entradas de 3 hits y una carrera limpia con 2 ponches. Lo relevaron Omar Cruz (1.0), José Samayoa (2.0) y Luis Márquez (1), quien logró salvar el encuentro.

EN LIGA Recreativa de 50 Años, los Tecolotes de Nadadores eliminan a Bravos de Baldemar Espinoza, y desde este domingo inician final de campeonato ante Tecolotes de Castaños, en serie que inicia en el Centro Cívico.

EN LIGA Ranchera de Beisbol Mets de Taller DAMASCO y Halcones del CEUC, ya a un quinto juego decisivo, ya que igualan La Serie a 2 triunfos por bando, y dos derrotas, este domingo el primero lo ganó Mets con pizarra de 11-8 y el segundo Halcones del CEUC con Pedro Piña, no hubo scores.

AQUÍ tenemos algunos movimientos en LMB, el Club Conspiradores de Querétaro registró en LMB como agentes libres (jugadores no nacidos en México) a Yurisbel Gracial García, D/D, IF, Guantánamo, Cuba; José Frías José Manuel, Z/Z, P, Santo Domingo, Rep. Dominicana, y Henry Miguel Sosa Esther, D/D, P, El Seibo, Rep. Dominicana, el club Saraperos de Saltillo cedió de manera definitiva los derechos de Ricardo Serrano Fabela, D/Z, IF, Gómez Palacio, Dgo., al club Piratas de Campeche, que a su vez otorgó a Saltillo, bajo la misma asignación (cambio definitivo), a Diego Madero Montijo, D/D, IF, Hermosillo, Son.

TAMBIÉN el Club Piratas de Campeche cedió de manera los derechos de Omar Rentería al club Sultanes de Monterrey, también el club Piratas de Campeche registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Engel Manuel Beltré Concepción, Z/Z, OF, Santo Domingo, Rep. Dominicana, asimismo, dio de baja a Juan Pablo Corral Amarillas, D/D, C, Huatabampo, Son. (Rookie); Wilberth Rocher Gaspar, Z/Z, P, Paraíso, Tab. (Rookie), y Oscar Emilio Valenzuela Acosta, D/Z, IF, Guasave, Sin. (Retiro Voluntario y el club Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Jojanse Torres Domínguez, D/D, P, San Pedro de Macorís, Rep. Dominicana.