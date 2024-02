Ráfagas Deportivas

BUENOS DIAS.—YA está por finalizar el mes de Febrero, 20 días, y todavía las organizaciones beisbolera de México continua realizado cambios y contrataciones, este martes dieron a conocer los Piratas de Campeche, la baja del lanzador nativo de Monclova Daniel Rene Flores Rivera, queda como agente libre, los Leones de Yucatán cedió de manera definitiva los derechos de Miguel Armando Aguilar Vega, al club Charros de Jalisco, también Leones de Yucatán cedió de manera definitiva los derechos de Enrique Burgos Arosemena, D/D, P, Panamá, Pan., al club Tecos de los Dos Laredos y Tecos de los Dos Laredos registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Keone Cole Kela, D/D, P, California, EUA, y dio de baja a Brennon Reed Lund.

AQUÍ EN deporte local, informa Javier Soto Zamarrón que este domingo, con lujosa ceremonia a realizar en parque infantil, inaugura la edición 2024 de la liga de primera fuerza del club deportivo y Social Astros, hasta el momento tiene 12 equipos, pero si otros quieren entrar vayan mañana viernes a la junta previa al Club Astros o Salón de la Fama.

PARA LA afición de México, esta Serie de beisbol del Caribe 2024, tuvo un sabor amargo, solo una victoria se trajeron, como dice Vitachi, no llevaron equipo competitivo y por ahí llegaron los descalabros, pero en Miami continua la fiesta, ya están amarrados para ronda se semifinales los Tiburones de la Guaira, y federales de Chiriqui de Panamá, ya mañana veremos quién es el campeón.

EN SERIE del Caribe de Miami, hay algunos managers de equipo de LMB de verano, que andan en busca de refuerzos, pero también hay scout de Grandes ligas, que hacen lo mismo, me dijo Chilo Tijerina, que ya regreso de allá, que parece ser vio a Robert Kelly manager de Sultanes de Monterrey, a estado presente en los juegos y al igual que otros, espera que finalice este evento para realizar algunas ofertas, aunque comentan por ahí que tiene interés en peloteros de Venezuela y Puerto Rico, sabe Kelly que tiene una temporada bien comprometida con la afición.

NO PASA, nada ayer de Durango, un ex compañero, me informo que todo está en calma y que tras semana de suspenso, me informa que los Generales no salen de Durango, ya que Carlos Lazo presidente del club y el gobernador Esteban Villegas, dijeron a los medios de que beisbol se queda en este estado dejando eliminada la posibilidad de que la entidad se quede por segunda vez en su historia sin beisbol profesional., claro que esta noticia fue celebrada por la afición, ahora ellos tiene la responsabilidad de apoyar a su equipo.

ESTE sábado la última jornada de juegos amistosos, en liga de futbol master Oro Plus de Monclova, por cierto en cancha de Polonia de la unidad deportiva municipal Armando "güero" Pruneda, estarán enfrentando Atletico Americana ante Halcones Chinameca desde las 4 de la tarde, ahí mismo en cancha de Polonia a las 5.40 juegan el Polonia de Lorenzo Mendoza ante Internacional A, manden de volada las cédulas.