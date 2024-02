Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- LO MEJORES beisbolistas de antaño, continúan su camino al Palacio Celestial, hace días me dice cuenta del deceso de Serafín Moya, para mí lo llamaba el "Toro" Moya, gran receptor de antaño, como lo fueron Tello López, Jimmy Aguilar, Refugio Jiménez, Tony Castilla, y otros más que de momento no recuerdo, pero que para mí fueron gloria del beisbol de antaño, Serafín Moya lucio varias camisolas, en beisbol amateur, asistió a infinidad de campeonatos estatales y tres nacionales, fue el receptor titular de Taller Mecánico Ballesteros, hacia el 1-2-3 con Daniel López y Tello López, historias inolvidables, que hoy también, les voy a contar a todos ellos, cuando mi padre Dios, así lo desee.

Y CONTINÚA los movimientos en los equipos que estarán presentes en LMB 2024, por cierto ya llegará con Olmecas de Tabasco Pat Listach, quien había sido anunciado como parte del cuerpo técnico, pues dicen que irá con la organización de los Medias Blancas de Chicago, su lugar será tomado por Mickey Callaway, quien era el encargado del departamento de control de calidad, toma ahora el lugar de coach de banca de la organización tabasqueña.

COMO verdaderos héroes del beisbol, miles de aficionados congregados en el Aeropuerto "Simón Bolívar", recibieron a los campeones de la Serie del Caribe Tiburones de la Guaira de Venezuela, un conjunto que bajo la dirección de Ozzie Guillén, lograron después de 15 años, la corona de campeones en esta serie, y también después de 38 años, participando en el Beisbol Venezolano se coronaron campeones, algo que pasará a la historia, dicen que al llegar al Aeropuerto, el cuerpo de bomberos le hizo un "Saludo de Cañones de Agua" al avión que transportaba al equipo, gesto en el que hicieron arcos de agua para celebrar el especial arribo de los campeones.

ME falló mi correo, pero ayer me habló el Licenciado Ricardo Williamson gerente deportivo de Toros de Tijuana, el nativo de Monclovita ´La Bella´, me informó que el estadounidense Jairus Richard, será otro refuerzo de los astados, este chamaco brilló intensamente en el beisbol profesional de Nicaragua, viene al beisbol de México, porque su mirada es llegar a Grandes, aseguran que Richard impactó en su presentación con la escuadra de Tren del Norte en la temporada invernal de LBPN, donde reventó el récord de bases robadas del circuito al acumular 25, además aportó a la ofensiva con un .311 en porcentaje de bateo y lució con el guante en las praderas, tiene 27 años, es bateador zurdo ha hecho de la velocidad su marca personal y así lo demostró también en 2023 al estafarse 75 almohadillas en 88 intentos para el equipo de Grizzlies de Gateway de la Liga Frontier, lo que significó una nueva marca para este circuito independiente.

POCO ES el interés que tienen las seis plazas que participan en Liga Mexicana de Softbol Profesional, bueno es el inicio, aunque la mayoría de aficionados desean la llegada del deporte rey, lo malo que desatienden algunas informaciones del beisbol, de los refuerzos que están adquiriendo algunos equipos y nuevas contrataciones.