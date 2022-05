BUENOS DÍAS….SIN MUCHO ruido los Tecolotes los dos Laredos, , amanecieron ayer en la cima del beisbol mexicano de verano, con 7 ganados 2 perdidos, los fronterizos se llevaron la seria ante Algodoneros de Unión Laguna, y es que el equipo de las dos naciones, han tenido mucha respuesta con el bateo y su pitcheo, ahí Cade Gotta, Francisco Arcia, Kevin Morales y Kenny Vargas, en segundo lugar hasta ayer le pertenecía a Saraperos de Saltillo y Toros de Tijuana, ambos conjuntos con 6 ganados y 3 derrotas, después tenemos a Olmecas de Tabasco con 5-3 y Diablos Rojos de México con 6-4.

POR CIERTO ayer, inicio el clásico en México, los Tigres de Quintana Roo como equipo local, reciben a los dueños del estadio Diablos Rojos de México, los Tigres de Quintana Roo no son locales en alguno de los estadios de la Ciudad de México, pero los días lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de mayo, debido a causas de fuerza mayor, la novena de bengala enfrentará en la ahora llamada Guerra de Guerras a los Diablos Rojos del México, en el estadio Alfredo Harp Helú, donde la localía administrativa le corresponderá al equipo que nació campeón hace 67 años, los Tigres han tenido que mover fuera de Cancún sus dos primeras series en casa durante el inicio de la temporada, debido a los trabajos de remodelación de su guarida caribeña, el Estadio Beto Ávila de Cancún.

ME platicaron que la mañana de ayer hubo reunión urgente, en la cueva de acereros de Monclova, claro que así iba a hacer, hubo cierto detalles en la administración en los últimos cinco juego, como que no se pusieron de acuerdo, los del cuerpo técnico y por ahí se filtraron las derrotas, por lo pronto el encargado de pitcheo Stan Kyles, ya le dieron las gracias, el equipo de la furia azul, tiene buena combinación experiencia y juventud, solo que el bullpen de relevo, le está dando dolores de cabeza a Mickey Callaway, pero no pasa nada, hoy de aquí en adelante, habrá buenas sorpresas, ya que ayer hubo tirón de orejas, y la fortaleza de acero, ya comenzar a derribar víctimas.

HOY arriban al coloso del Norte, los algodoneros de unión Laguna, este equipo también esta pasado por cierta situaciones, pero como les digo, los rounds de tanteo ya terminaron, ahora a ganar para recuperar terreno, se dice que Francisco “Látigo” Ríos, va este día por su primera victoria ante algodoneros, debe de dejar algo en su brazo para el juego del domingo en que visiten el horno más grande de México, los Saraperos de Saltillo, en la serie de la venganza, con Saraperos juegan Sábado 7, domingo 8 y lunes 9 de mayo, para que se preparen todos los aficionados, ¡Aquí no ha pasado nada!.

¿Ramiro te pido un favor?, lo que sea menos de dinero, ¡dígame caballero!, que el señor Grajales, que está narrando los juegos de beisbol del equipo de casa, se concentre en jugadas y lo que está viendo, en ocasiones sale con otros comentarios y eso desvirtúa su labor como comentarista, ¡muy bien!.