BUENOS DÍAS... YA REGRESÓ al roster de jugadores de Acereros, el chamaco de Monclova José Roberto Castro, eso en realidad es bastante importante, ya que es pieza clave en la organización y en determinado momento puede dar un salto al beisbol de Grandes Ligas, el joven tiene madera de estrella, yo recuerdo a su señor padre Mario Castro, que destacó enormidades en el beisbol Amateur de la Región Centro de Coahuila, en el roster de la Furia Azul, también dieron habilitarían al lanzador Carlos Bustamante y desactivaron al receptor César Tapia, que puede estar presente en el Juego de Estrellas a celebrar en nuestra ciudad de Monclova.

ALGO INTERESANTE es que la organización de Acereros de Monclova, también vela porque sus prospectos también se pongan al tiro para la Liga Rookie, creo que el novato de la capital del cono, Jonathan Ricardo Ovalle Vázquez y Jasiel Eduardo López Robles, nativo de los Mochis, serán tomados en cuenta, los demás jugadores que registraron para la Rookie son Emiliano Bustamante Corella, Hiram David Sánchez y Eduardo Felipe Pérez Hernández de Piedras Negras, también dieron de baja a jugadores que no dieron el kilo.

YA NO SUPE que resultados hubo en el Try Out, que los Pericos de Puebla, tenían programado realizar el mes de mayo en la Unidad Deportiva Santiago V, González de Piedras Negras, ahí comentó el ex lanzador de Acereros de Monclova Adrián Ramírez, estarían los scouts de Puebla Diego Villalobos y el dominicano Edwin Taveras, las aves emplumadas buscan talento de 15 a 18 años, para enviarlos a su Academia de República Dominicana.

QUIEN les dijo quién sabe, pero en una Liga de Futbol de Veteranos de Monclova de 35 y menores, desconozco quien la dirige, me invita a cubrir semifinales este sábado 11 de junio, en la cancha de FCA juegan Necaxa de Estancias y Obrera Milea a las 6:30, en otro encuentro Cheyenes será el rival de Real Occidental, jugarán en nuevo campo de la Unidad Deportiva de Monclova en cancha de Rayados.

LOS QUE también van a dejar la Liga de Veteranos que regentea el profesor Faustino Ibarra, es el Real Hipódromo, asegura el representante del equipo que le pidió permiso de faltar la semana pasada y de castigo, lo envió este sábado a jugar en campo de la Sierrita, pobre Tino, con esas actitudes de "machismo" está perdiendo, todo lo que había ganado, en el inicio de esta Liga Independiente de Futbol de Veteranos, ¡Tino el deporte es para hacer amigos, no enemigos!, como quiera te envío mi bendición, tengo 3 años que no te veo.

AYER hubo 4 juegos en liga Ribereña para jugarse, son pendientes en el Raúl Gálata Capote, Javier Esquivel Ríos, las Américas y CEFARE, hoy jueves 9 de junio otros 4, en Teocali, Diana Laura, Ciudad Deportiva y Rogelio Montemayor, te encargo los resultados Juan Carlos y padres de familia, si me los envían con fotos, no me enojo y se los agradezco, en Nuevo Laredo Tamaulipas, la Liga Tamaulipeca, tiene todo listo para el campeonato Nacionales de regiones, que se lleva a cabo del 22 al 30 de Julio, la región, así lo informó a La Voz de Monclova, el C.P. Sebastián Pinales Ávila.