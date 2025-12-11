Choque en colonia Buena Vista Sur deja dos mujeres lesionadas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La mañana de este jueves se registró un fuerte choque en la colonia Buena Vista Sur, donde dos mujeres resultaron lesionadas y se reportaron daños de gran magnitud en los vehículos involucrados.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando Alejandra Salinas, de 40 años, quien manejaba una Dodge Journey roja por el par vial Román Cepeda, se detuvo en un señalamiento, pero no cedió el paso. Esto provocó que chocara contra una GMC Terrain negra conducida por Guadalupe Romo, de 60 años, que circulaba por la calle Progreso.

El impacto ocasionó que una de las camionetas se proyectara contra un poste de madera, dejándola prácticamente destrozada. La otra unidad también resultó con daños importantes.

Las dos conductoras presentaron lesiones leves y fueron valoradas en el sitio, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario.

El accidente y sus causas

La oficial de Tránsito, Fernanda Montesinos, encargada de tomar conocimiento del percance, señaló que se intentaría facilitar un acuerdo entre las partes, ya que ambas contaban con seguro. En caso contrario, el expediente sería turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales para determinar responsabilidades.