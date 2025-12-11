Participa FAMUN en peregrinación para exigir justicia por desaparecidos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Integrantes del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN) participaron este jueves en la peregrinación a la Virgen de Guadalupe para visibilizar la crisis de desapariciones que continúa vigente en la región.

Luis Alexis Sotelo Sánchez, subcoordinador del área de búsqueda de FAMUN, explicó que la caminata es una forma de recordar a la población que la problemática no es del pasado.

"Peregrinamos para darle visibilidad a todos nuestros desaparecidos y para que la gente se dé cuenta de que sí hay desaparecidos en Piedras Negras, y que ese problema no es de hace mucho, sino que sigue pasando en pleno 2025", señaló.

Agregó que en la ciudad tienen registrados entre 400 y 500 casos activos, mientras que, a nivel estatal, la cifra supera las 2 mil personas desaparecidas.

Por su parte, Lorena Vallejo, integrante del colectivo, compartió que su participación en la peregrinación es también un acto de solidaridad con las familias que continúan buscando.

"Yo ya encontré a mi hijo, no como hubiera querido, pero aquí seguimos para apoyar a quienes pasan por esta situación. Venimos para que la gente sepa que sí hay muchos desaparecidos y que hay un colectivo que acompaña a las familias", dijo.

Vallejo explicó que no todas las familias participan debido a sus creencias religiosas, pero el colectivo mantiene la invitación abierta.

"Quien guste participar es bienvenido, sea o no católico. Lo utilizamos para visibilizar a nuestros familiares y para dar gracias por los resultados que se han obtenido en las búsquedas", añadió.

La peregrinación partió de la Plaza de las Culturas y culminó en el Santuario de Guadalupe, frente a la Gran Plaza, donde los asistentes ingresaron con fotografías de sus familiares y veladoras. El sacerdote del santuario recibió al contingente y les permitió acercarse al altar antes de despedirse.