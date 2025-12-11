Embajada de Estados Unidos establece entrevistas obligatorias para visas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Embajada de Estados Unidos en México confirmó que, a partir de septiembre, todos los solicitantes de visas de no inmigrante, incluidos menores de 14 años y mayores de 79, deberán acudir a una entrevista con un funcionario consular, conforme a la nueva proclamación presidencial sobre restricciones de entrada.

La medida elimina la dispensa automática de entrevista para quienes obtuvieron una visa B1/B2 o una tarjeta de cruce fronterizo (BBBCC/BBBCV) cuando eran menores de edad, por lo que estos solicitantes ya no podrán renovar sin presentarse ante un oficial consular.

Nueva normativa para solicitantes de visa

De acuerdo con la información publicada por la Embajada y los consulados de Estados Unidos en México, la exención de entrevista solo aplicará para quienes renueven dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de su visa anterior y cuenten con al menos 18 años al momento de solicitarla.

Ser candidato a una exención implica cumplir criterios específicos; la dispensa basada únicamente en la edad quedó eliminada.