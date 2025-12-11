INM despliega operativo sorpresa en comercios de Piedras Negras con personal asiático

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) realizaron un operativo sorpresa en distintos puntos de Piedras Negras, principalmente en tiendas departamentales y comercios con personal de origen asiático, con el fin de verificar la legal estancia de trabajadores, propietarios y socios de dichas cadenas.

De acuerdo con fuentes consultadas, las acciones se llevaron a cabo de manera simultánea en al menos una docena de establecimientos, entre ellos restaurantes y tiendas ubicadas en diversos centros comerciales y avenidas de la ciudad.

Durante la revisión, agentes migratorios solicitaron documentación como pasaportes, identificaciones oficiales y comprobantes de domicilio. Uno de los puntos intervenidos fue la tienda Meico China, localizada sobre la avenida Pérez Treviño, en la colonia Esfuerzo Nacional, donde el operativo se extendió durante la tarde.

Los elementos del INM arribaron en vehículos oficiales y procedieron a entrevistar al personal presente. En caso de que algún trabajador no logre acreditar su situación migratoria, podría ser sujeto a un proceso de deportación, confirmaron autoridades federales.

Las inspecciones se realizaron sin previo aviso y forman parte de operativos regulares de verificación que, según trascendió, se intensificarán en los próximos días.