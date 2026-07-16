Auto cae del estacionamiento de Plaza Inova al pasillo principal; moviliza a cuerpos de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un automóvil particular cayó la mañana de este miércoles del área de estacionamiento de Plaza Inova al pasillo de la planta baja, frente a una sucursal de HSBC, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. Pese a lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas entre visitantes o empleados.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad avanzó sin control desde el nivel superior del complejo comercial hasta terminar frente a la institución bancaria.

Accidente en Plaza Inova

Elementos de la Guardia Nacional, que se encontraban en la plaza al momento del percance, fueron los primeros en intervenir. Los oficiales resguardaron el área y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia para prevenir riesgos entre los visitantes.

El conductor, identificado como Roberto, de 61 años, declaró que acudió al centro comercial para realizar diversos trámites. Al abordar nuevamente el vehículo, presuntamente accionó por error el acelerador y también consideró la posibilidad de que el freno de mano no hubiera respondido correctamente, lo que derivó en el desplazamiento de la unidad y su posterior caída.

Movilización de seguridad

Paramédicos y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos valoraron al automovilista, quien presentó únicamente una lesión en un pie, catalogada como no grave, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron el sitio para facilitar las diligencias y restringir el acceso durante las maniobras.

El área permaneció cerrada durante varios minutos mientras una grúa retiraba el vehículo, que sufrió daños materiales de consideración.