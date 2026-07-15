Joven de 27 años hospitalizado por intentar quitarse la vida en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un joven de 27 años fue hospitalizado la madrugada de este martes tras un presunto intento de suicidio al ingerir medicamento controlado en su domicilio, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con la información recabada, alrededor de las 3:30 horas, familiares de Héctor Manuel N. lo encontraron inconsciente y de inmediato lo trasladaron al Hospital General de Zona No. 11 del IMSS para que recibiera atención médica.

Acciones de la autoridad

En el nosocomio, el personal de salud le practicó un lavado gástrico como parte del protocolo de atención. Tras las maniobras médicas, el paciente fue reportado fuera de peligro y en condición estable.

Detalles confirmados

Las primeras indagatorias indican que el joven atravesaba por un estado depresivo. El caso fue atendido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila.

Las autoridades recomendaron a los familiares buscar atención especializada en salud mental para dar seguimiento al caso y reducir el riesgo de un nuevo intento de autolesión.