Capturan a dos hombres en Piedras Negras por lesiones graves y posesión de narcóticos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - En operativos realizados por separado en distintos puntos de Piedras Negras, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ejecutaron dos órdenes de aprehensión contra hombres señalados por delitos diferentes, uno relacionado con una agresión con arma blanca y otro por posesión de narcóticos.

Uno de los mandamientos judiciales fue cumplimentado en contra de Luis Alberto N., conocido como "El Güero", de 27 años, quien enfrenta cargos por el delito de lesiones graves por disfunción calificadas, cometidas con alevosía y ventaja.

La carpeta de investigación establece que el imputado presuntamente hirió con un arma blanca a Víctor David Ruiz Robles, de 35 años, durante una agresión ocurrida en calles de la colonia Villas del Carmen. Debido a la gravedad de las lesiones, un juez libró la orden para su captura.

Detalles de la detención de Luis Alberto N.

En una acción distinta, los elementos investigadores detuvieron a Orlando N., quien era buscado por la autoridad judicial por el delito de posesión de narcóticos.

Las investigaciones señalan que el acusado habría incumplido las medidas cautelares que le fueron impuestas dentro del proceso que enfrentaba, situación que derivó en la emisión del mandamiento judicial para asegurar su comparecencia ante el juez.

Acciones de la Fiscalía General del Estado

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que ambos imputados quedaron a disposición de la autoridad judicial correspondiente, donde el Ministerio Público promoverá su vinculación a proceso y solicitará que permanezcan recluidos en el Centro Penitenciario de Piedras Negras mientras continúan las investigaciones.