Tres hombres liberados tras riña en Barrio El Pocito de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Aunque tres hombres fueron detenidos tras una riña ocurrida en la colonia Zaragoza, la falta de una denuncia formal impidió que fueran vinculados a un proceso penal, por lo que recuperaron su libertad al concluir el plazo legal de detención.

La riña ocurrió en el sector conocido como Barrio El Pocito durante el fin de semana.

El altercado se registró durante el fin de semana en el sector conocido como Barrio El Pocito. De acuerdo con las investigaciones, algunos de los participantes escaparon a bordo de un automóvil Chrysler 300, lo que dio origen a un operativo de búsqueda.

Los detenidos fueron identificados como Pedro N., José Luis N. y Diego Ignacio N.

La movilización policial permitió ubicar el vehículo en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas. En el lugar fueron asegurados Pedro N., de 49 años; José Luis N., de 41, y Diego Ignacio N., de 35.

Durante la inspección, los agentes localizaron un fusil tipo R-15 y tres armas cortas que, tras las primeras diligencias, fueron identificadas como réplicas.

Las investigaciones continúan a la espera de que las víctimas presenten una denuncia.

Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público mientras se integraba la carpeta de investigación; sin embargo, al no existir querella por parte de las personas presuntamente afectadas, fueron liberados bajo las reservas de ley una vez cumplidas las 48 horas permitidas para su retención.

La autoridad ministerial precisó que las investigaciones no han concluido y que el expediente permanecerá abierto en espera de que las víctimas presenten la denuncia correspondiente, lo que permitiría continuar con el procedimiento legal.