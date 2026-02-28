Irrumpen en casa y lo golpean con bate en la colonia Año 2000

Piedras Negras, Coah.— Un hombre de 32 años fue agredido con un bate de béisbol la noche del viernes, luego de que varios sujetos ingresaran por la fuerza a un domicilio ubicado en la colonia Año 2000, donde se encontraba en estado de ebriedad.

El ataque generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad hacia la calle Framboyán, donde Cristian N fue auxiliado tras recibir múltiples golpes, principalmente en la espalda.

De acuerdo con el testimonio del afectado, un grupo de individuos irrumpió en la vivienda sin motivo aparente y comenzó a agredirlo. Durante el ataque, uno de los sujetos utilizó un bate para lesionarlo en repetidas ocasiones, provocándole diversas contusiones.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios. Tras una valoración médica, determinaron que, pese a la contundencia de los golpes y al estado de intoxicación etílica del hombre, las lesiones no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al sector para iniciar las diligencias correspondientes y recabar testimonios que permitan esclarecer los hechos.