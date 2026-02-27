Canaco oferta 46 vacantes en feria mensual de empleo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con la participación de seis empresas afiliadas y el respaldo del Servicio Nacional de Empleo, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Piedras Negras llevó a cabo este viernes 27 de febrero una nueva edición de su feria mensual de empleo, en la que se ofertaron 46 vacantes.

La gerente del organismo, Koraima García González, informó que en esta jornada participaron empresas de distintos giros, las cuales buscan cubrir posiciones que van desde ayudantes generales hasta puestos administrativos y operativos.

"Tenemos una gran variedad de vacantes: ayudantes, administradores, personal operativo, chóferes, asesores de ventas, entre otros perfiles. Son empresas afiliadas a la cámara las que están participando", detalló.

Desde temprana hora se observó una importante afluencia de solicitantes, quienes formaron filas para entregar solicitudes y entrevistarse con representantes de recursos humanos. García González reconoció que existe una alta demanda de empleo en la región, por lo que confió en que las vacantes ofertadas puedan ocuparse en su totalidad.

Explicó que, en algunos casos, el perfil del aspirante no se ajusta a los requisitos específicos del puesto; sin embargo, aclaró que eso no significa que queden fuera de futuras oportunidades.

"Si en el momento no se acoplan a la vacante, pueden permanecer en nuestra bolsa de trabajo para seguir promoviendo su información. También es importante que tengan el contacto directo con la empresa para futuras contrataciones", señaló.

Respecto a la feria realizada el mes anterior, indicó que alrededor del 90 por ciento de las vacantes fueron cubiertas. Solo algunas posiciones especializadas, que requerían requisitos particulares, quedaron pendientes de ocuparse.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no desanimarse en caso de no recibir una respuesta inmediata.

"Muchas veces no es que no sean aptos, sino que no llenaron correctamente su solicitud o no especificaron bien su experiencia. Es importante incluir todos sus datos, detallar las actividades realizadas en empleos anteriores y mencionar certificados de estudios o cursos, porque eso puede marcar la diferencia al momento de ser considerados", concluyó.