Los Chucos Jr. se imponen 2-1 al Deportivo Cumbres en la Mayor A

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Los Chucos Jr. derrotaron el domingo por marcador de 2-1 al Deportivo Cumbres, dentro de la actividad de la Liga Municipal de Futbol del IMSS, en partido celebrado en los campos de la colonia Ramón Bravo.

Detalles del partido

Edgar "Chalón" Mata y Adrián "Una" Vázquez marcaron los goles del conjunto dirigido por Raúl de la Cruz, resultado que les permitió quedarse con el triunfo y sumar tres puntos en la jornada de la categoría Mayor A.

Desempeño del Deportivo Cumbres

Por su parte, "Bobo" Rodríguez descontó para el Deportivo Cumbres, escuadra que sufrió un nuevo tropiezo en la presente campaña.

Con este resultado, Los Chucos Jr. fortalecen su posición en la tabla general, mientras que Cumbres deberá ajustar su esquema si pretende recuperar terreno en las próximas fechas.