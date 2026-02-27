Josefa Hernández celebra 76 años rodeada de cuatro generaciones

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Josefa Hernández celebró 76 años de vida acompañada de sus seres queridos, agradecida por la oportunidad de reunir a varias generaciones de su familia en una fecha tan especial.

Celebración familiar en Piedras Negras

Rodeada del cariño de sus siete hijos, así como de nietos y bisnietos, la festejada compartió el emotivo momento con la familia Juantos Hernández, en un ambiente colmado de alegría, abrazos y buenos deseos.

Al festejo se sumaron también familiares que viajaron desde Minnesota y Texas para acompañarla, lo que hizo aún más significativo el encuentro y fortaleció los lazos familiares.

Momentos emotivos en el cumpleaños

Con una sonrisa y visiblemente emocionada, doña Josefa disfrutó cada instante de su cumpleaños número 76, agradeciendo la presencia y el cariño de todos los asistentes.