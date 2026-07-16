Capturan a joven por ataque a machetazos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Ángel Gabriel "N", de 19 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, cometido con ventaja.

La detención deriva de una investigación por la agresión ocurrida durante mayo en el cruce de las calles Miguel Garza y Revolución, en la colonia División del Norte, donde la víctima, identificada como Jesús Efraín, fue atacada presuntamente con un machete y una navaja, sufriendo diversas lesiones.

La detención de Ángel Gabriel

Tras ejecutar el mandamiento judicial, los agentes trasladaron al imputado ante la autoridad correspondiente para la audiencia inicial, en la que un juez determinará su situación jurídica.

La situación de la víctima

La víctima, Jesús Efraín, sufrió lesiones graves en el ataque, lo que ha llevado a la Fiscalía a actuar con rapidez en este caso. Se espera que la situación de la víctima se evalúe en los próximos días.

Acciones de la Fiscalía de Coahuila

La Fiscalía informó que la carpeta de investigación continúa fortaleciéndose con nuevos datos de prueba, con el propósito de solicitar la vinculación a proceso del detenido por el delito que se le atribuye.